به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز هیذت نظارت بر مطبوعات با انتشار 2 هفته‌نامه ، 1 دوهفته‌نامه و 1 ماهنامه موافقت شد.



در این جلسه با انتشار هفته‌نامه قندعسل به صاحب امتیازی شرکت همشهری و مدیرمسئولی مجید حسینی، هفته‌نامه مدن آبادان به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی فراس دهداری، دوهفته‌نامه همشهری قرآن و ماهنامه همشهری داستان، هر دو به صاحب امتیازی شرکت همشهری و مدیرمسئولی مجید حسینی موافقت شد.



همچنین در این جلسه با تغییر صاحب امتیازی نشریات ابرش به محمد صدیق مرادیان، عقیق به یحیی شعبانی چافجیری، کوچه‌ها به اصغر مرادی آورزمانی، اقتصاد سبز به محمدرضا جمشیدی لاریجانی، طب سبز به رضا عباس پورراد داخلی، طلوع سبز به سیدمحمدصادق سهروردی، عصر کیمیاگری به مهدی قدیری رازلیقی، دامپزشکی و بهداشت به مؤسسه دنیای هنر پردیس ، حرارت و برودت به شرکت خدمات علمی و صنعتی صنایع پویش و ندای عاشورا به شرکت فرهنگی هنری نگاه برتر ایساتیس موافقت شد .

علاوه بر آن ، در همین جلسه با تغییر مدیرمسئولی نشریات نیوار به محمدتقی زمانیان کوپائی ،تولید به مریم پاکدل ، دانشگر به حمید امیدوار، پژوهشنامه اقتصادی به بیژن صفوی، مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی به مسعود رودباری، دنیای امروز به فرخ جباری، لویس به ادیک باغدسریان، محیط زیست به محمد یزدی، داروخانه سبز به زهرا توفیق، بهداشت و توسعه به محمدمهدی فداکار داورانی موافقت به عمل آمد.



همچنین در این جلسه تقاضای تغییر وضعیت 45 نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.

