تصفیه خانه آب شرب بیرجند 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا غلامرضایی ظهر دوشنبه در نشست خبری افزایش شاخص های کیفی آب شرب شهر شامل حذف سختی، سولفات، فلزات، سنگین و تبدیل کروم شش ظرفیتی به سه ظرفیتی را از اهداف اجرای این طرح ذکر کرد.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی این طرح در سال 1386 آغاز شده و سال آینده نیز به بهره برداری می رسد، افزود: در مرحله اول بهره برداری از این طرح ظرفیت تصفیه آب به میزان 640 لیتر در ثانیه است که در آینده تا 920 لیتر در ثانیه قابل افزایش است.

غلامرضایی در مورد سد مخزنی و شبکه آبیاری فرخی قاین گفت: این سد در فاصله 45 کیلومتری شمال شرقی شهرستان قاین بر روی رودخانه شاخن با هدف کنترل سیلاب با ذخیره سازی و تنظیم حدود هشت میلیون متر مکعب آب برای مشروب نمودن 710 هکتار اراضی کشاورزی در دست احداث است.

وی پیشرفت فیزیکی این طرح را 94 درصد اعلام کرد و اظهار داشت: این سد در سال آتی به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی سد مخزنی رزه (اسدیه) شهرستان درمیان را از دیگر طرح های در دست اقدام ذکر کرد و بیان داشت: این سد در فاصله 135 کیلومتری جنوب شرقی بیرجند بر روی رودخانه فخرود با هدف کنترل سیلاب و ذخیره سازی و تنظیم حدود هشت میلیون متر مکعب آب برای مشروب نمودن 600 هکتار از اراضی پایین دست با پیشرفت فیزیکی 99 درصد در حال اتمام است.

غلامرضایی درباره سد مخزنی سیاهو در فاصله 67 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان سربیشه نیز تصریح کرد: این سد بر روی رودخانه سیاهو با هدف کنترل سیلاب و ذخیره سازی و تنظیم حدود هفت میلیون متر مکعب آب برای مشروب نمودن 65 هکتار از اراضی پایین دست آن در دست احداث است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: پیشرفت فیزیکی این سد حدود 56 درصد است و در سال 91 به بهره برداری خواهد رسید.

وی به طرح تغذیه مصنوعی دره باز شهرستان سرایان اشاره کرد و گفت: این طرح در فاصله 184 کیلومتری شمال غربی بیرجند و در 10 کیلومتری جنوب شرقی شهر سرایان بر روی رودخانه دره باز با هدف تغذیه سفره آب زیرزمینی و جبران بخشی از افت سالانه سطح آبخوان و تثبیت آبدهی چاه ها و قنوات منطقه در حال اجراست.

غلامرضایی پیشرفت فیزیکی این طرح را 90 درصد اعلام کرد و یادآورشد: این طرح سال آتی آماده بهره برداری خواهد بود.

وی ادامه داد: با توجه به وابستگی استان به منابع آب زیرزمینی و قرار گرفتن آن در یکی از کم آب ترین مناطق کشور، توجه به مدیریت بهداشت منابع آب زیرزمینی و کنترل برداشت از آن امری بسیار مهم و ضروری است.

وی اضافه کرد: با تشکیل و راه اندازی گروه های گشت و نظارت و شروع به نصب کنتورهای هوشمند آب و برق بر روی تمامی چاه ها، گامی مثبت در راستای مدیریت بهینه منابع آب برداشته شده است.

وی اظهارداشت: به منظور افزایش سرعت و کاهش هزینه ها و در راستای تحقق دولت الکترونیک، طی دو سال گذشته تمامی زیرساخت های لازم برای تبادل مکاتبات اداری و همچنین برقراری ارتباط صوتی و تصویری (ویدیو کنفرانس) بین این شرکت و شرکت مدیریت منابع آب ایران به اتمام رسیده و هم اکنون از این طریق انجام می شود.

این مسئول به افتتاح سد حصار سنگی در سفر سوم رئیس جمهوری توسط وزیر نیرو اشاره کرد و گفت: این سد با هدف ذخیره و تغذیه مصنوعی دو میلیون متر مکعب در سال با اعتباری بالغ بر 33 میلیارد ریال در اسفند پارسال به بهره برداری رسید.

وی بهره برداری از کانال های انتقال آب قنوات بشرویه و بلده فردوس به طول 45 کیلومتر با هدف جلوگیری از هدر رفت آب و استفاده بهینه از منابع موجود با ظرفیت انتقال آب در مجموع 170 لیتر در ثانیه را از دیگر این طرح ها ذکر کرد.

غلامرضایی به آب رسانی به شهرک صنعتی شماره دو بیرجند اشاره کرد و گفت: با توجه به رشد سریع و فزاینده صنایع موجود در مرکز استان و نیاز به منابع آب تجدید شونده، این پروژه در راستای استفاده بهینه از منابع آب موجود با هدف تامین آب مورد نیاز شهرک با پیشرفت فیزیکی 80 درصد در دست اجراست که در سال آتی به اتمام می رسد.

وی دو طرح آب رسانی، ده پروژه تغذیه مصنوعی، شبکه های آبیاری و زهکشی سدهای رزه و سیاهو و ساماندهی تمامی رودخانه های استان را از جمله طرح های در دست مطالعه شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی ذکر کرد.