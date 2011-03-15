بررسی عملکرد کمیسیون تلفیق در هئیت رئیسه مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر "محسن کوهکن" در گفت‌و‌گو با خبرنگار خانه ملت راجع به جلسه هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: آقای ابوترابی فرد و بعضی از اعضای دیگر هیئت رئیسه که در کمیسیون تلفیق عضویت دارند درباره روند رسیدگی به لایحه بودجه ۹۰ گزارشی ارائه دادند.



وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق تا پایان سال کار خود را در سه شیفت ادامه می‌دهد، تصریح کرد: به طورقطع این کمیسیون فرصت نمی‌کند مباحث درآمد و هزینه لایحه بودجه را پیش از عید به جمع بندی برساند.



نماینده مردم لنجان افزود: دستور کار دیگر هیات رئیسه رسیدگی و تصمیم گیری درباره مسائل داخلی مجلس نظیر ورود و خروج‌ها بود.



گفتنی است جلسه‌های هیات رئیسه مجلس معمولا روز‌های یکشنبه هر هفته برگزار می‌شود، اما به دلیل عضویت برخی اعضا در کمیسیون تلفیق، تشکیل جلسه به روز دوشنبه موکول شد.

