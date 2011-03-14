اولین مدرسه طرح "مدرسه معلم" در ناحیه 1 زنجان احداث می شود

حسن غضنفریان در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: این مدرسه در محل دگرمان ارخی با زیربنای هزار و 905 متر مربع و اعیانی با تعداد 18 کلاس در حال احداث است.

غضنفریان خاطرنشان کرد: قرارداد احداث این مدرسه در 29 آذر ماه امسال مابین رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز و مدیر کل نوسازی استان منعقد شد و هم اکنون نیز با مشارکت همکاران فرهنگی و تلاش های بی وقفه مسئولین ادارات شهرستان زنجان به ویژه آموزش و پرورش ناحیه دو در حال ساخت است.

وی با اشاره به طرح معلم اظهار داشت: این طرح از سال 85 پس از تصویب در شورای آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش به ادارات کل ابلاغ شد و از آن به بعد کار جمع آوری مبلغی که بتوان این کار خیر را به صورت مشارکتی انجام داد آغاز شد.

رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز استان زنجان، از مشارکت هزار و 327 نفر از فرهنگیان شاغل و بازنشسته در این طرح خبر داد و افزود: در این طرح فرهنگیان شاغل و بازنشسته استان به صورت ماهانه و مستمر مبلغی برای احداث پروژه های معلم کمک می کنند.

غضنفریان گفت: بزودی قرارداد احداث مدرسه معلم دو نیز در نیازمندترین نقطه شهر به امضا می رسد و ما همچنان در انتظار دستان پر مهر و برکت همه بزرگواران هستیم تا به نحوی در این کار خیر مشارکت کنند زیرا هرگز برای انجام کار خیر دیر نیست.

وی هدف از اجرای این طرح را از بین بردن نارساییهای مدارس از جمله تخصیص اعتبارات محدود، کثرت مدارس مخروبه قدیمی، افزایش ضریب بهره برداری از ساختمانهای موجود، مهاجرپذیری استان ها، وجود مدارس دو نوبته و تراکم بالای دانش آموزان در برخی کلاس ها عنوان کرد.

رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز استان زنجان تصریح کرد: در عصری که زندگی می کنیم نه تنها توسعه، پیشرفت و استقلال کشورها بلکه هویت فرهنگی ملت ها در گرو دستیابی به بالاترین سطح از علم و دانش است.

غضنفریان با تأکید بر لزوم مدرسه سازی افزود: انسانهای نیک امدیش و نیک کرداری که به امر خطیر مدرسه سازی همت می نمایند، پیشگامان عرصه علم و آگاهی و مبارزه با جهل، گمراهی، فقر و بیکاری هستند.