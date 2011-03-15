چشمانی که سال نو را نمی بینند

به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای اخیر و به دنبال تغییراتی که در رفتارهای نسل جوان شکل گرفته است، چهارشنبه آخر سال متفاوت از مراسمی است که هر سال در این شب برگزار می شد. به طوری که در این سالها بیشتر از آنکه شاهد پیروی از سنن مخصوص این شب به یاد ماندنی باشیم، سروصداهایی را در کوچه و خیابانها می شنویم که احساس می کنیم در میدان جنگ هستیم!

این مطلب را می توان از لابه لای صحبتهای دکتر هرمز شمس، رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از آسیب دیدگان بینایی (اشک) شنید که مراسم چهارشنبه آخر سال را به جنگ درون شهری تعبیر کرده است.

وی با اشاره به برگزاری چنین جشنهایی به شکل دیگر در سایر کشورها، افزود: در این جشنها بدون اینکه به کسی آسیب برسد، مردم مشغول آتش بازی و شادمانی هستند.

رئیس هیئت مدیره انجمن اشک با عنوان این مطلب که 10 درصد افراد که از ناحیه چشم در حوادث چهارشنبه آخر سال آسیب می بینند نیاز به جراحی دارند، گفت: آسیبهای چشمی با 27 درصد، دومین عارضه ای است که در حوادث چهارشنبه آخر سال سلامت مردم را تهدید می کند.

این در حالی است که دکتر امین الله نیک اقبالی رئیس هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی ایران با اشاره به عواقب ناگوار آسیبهای چشمی در حوادث چهارشنبه پایان سال که تا آخر عمر ترمیم نمی شود، گفت: یک مجروح چشمی تا آخر عمر خود بیش از 100 میلیون تومان هزینه می کند.

این متخصص و جراح چشم پزشکی با عنوان این مطلب که یک مجروح چشمی باید تا آخر عمر برای درمان چشم مصدوم خود هزینه کند، افزود: یک مجروح چشمی تا آخر عمر می بایست چند عمل انجام دهد و این مسئله علاوه بر اینکه مشکلاتی را برای او به دنبال دارد، هزینه زیادی نیز می بایست بپردازد.

نیک اقبالی با عنوان این مطلب که اثر تخریبی در چشم بیشتر از سایر اعضای بدن است که در چهارشنبه آخر سال اتفاق می افتد، در تشریح وضعیت مجروحان چشمی در سنین مختلف گفت: افراد زیر 10 سال علاوه بر صدمات چشمی دچار تنبلی چشم نیز می شود.

رئیس هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی با بیان اینکه آسیب به قرنیه چشم به هیچ وجه با عینک و لنز به حالت اول بر نمی گردد، افزود: اگر شبکیه آسیب ببیند امکان برگشت به حالت اول وجود ندارد.



سرهنگ محسن خانچرلی، رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی در آستانه چهارشنبه آخر سال گفت: از ابتدای اسفند ماه تاکنون 316 هزار و377 عدد انواع مواد محترقه و یکهزار و 44 کیلوگرم اکلیل و سرنج در سطح کلانتریهای تهران بزرگ کشف و ضبط شده است.



این در حالی است که کاظم قجاوند ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد با عنوان این مطلب که برخی گروهها به صورت سازمان یافته اقدام به ورود مواد محترقه به کشور می کنند، افزود: در سالهای اخیر مراسم چهارشنبه آخر سال دچار انحراف شده و با روشهای نامناسبی در ایران برگزار می شود به نحوی که به جای ایجاد سرور موجبات وحشت و نگرانی مردم را فراهم کرده است.



آنچه مسلم است، والدین می تواند نقش اثرگذاری در پیشگری از بروز حوادث ناگوار در چهارشنبه آخر سال داشته باشند. به طوریکه با آگاه سازی فرزندان از خطرات و عواقب چنین رفتارهای ناهنجاری، می تواند آنها را مجاب کرد که اگر قرار است سال نو را جشن بگیرند، باید چشم خود را بر روی چنین رفتارهای پرخطری ببندند.