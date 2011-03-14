آخرین وضعیت لرستان برفی/ قطعی برق و آب در برخی روستاها

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، با وجود گذشت ساعتها از بارش سنگین برف در شهرستانهای بروجرد، دورود و الیگودرز همچنان آب و برق برخی روستاهای بروجرد قطع و راه روستایی برخی از روستاهای بروجرد و الیگودرز مسدود است.

معاون عمرانی فرمانداری بروجرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر مشکل قطعی آب و برق شهر بروجرد با کمک اکیپ های شرکت برق مرتفع شده است.

مهدی پازوکی با اشاره به قطعی برق و آب در برخی روستاهای بروجرد، عنوان کرد: در ابتدای صبح امروز آب و برق 5 روستای پرجمعیت بروجرد قطع شده بود که خوشبختانه با رفع مشکل دو روستا هم اکنون سه روستای بروجرد با مشکل قطعی آب و برق مواجه هستند.

وی ابراز امیدواری کرد که حداکثر ظرف دو ساعت آینده مشکل این روستاها نیز رفع شود.

معاون عمرانی فرمانداری بروجرد همچنین با اشاره به وضعیت راههای روستایی بروجرد نیز بیان داشت: صبح امروز راه 70 روستای بروجرد مسدود بود که خوشبختانه تاکنون راه ارتباطی 50 روستا بازگشایی شده است و عملیات راهداری برای بازگشایی راه 20 روستای دیگر نیز ادامه دارد.

پازوکی با اشاره به رفع مشکل قطعی برق شهر بروجرد، عنوان کرد: هم اکنون شهرک اندیشه این شهر دارای مشکل قطعی برق است که حداکثر تا یکساعت دیگر این مشکل مرتفع خواهد شد.

وی یادآور شد: برای رفع مشکل قطعی برق در این شهرستان برخی از اکیپ های برق منطقه ای باختر نیز به کمک نیروهای شرکت برق استان آمده اند.

این سخنان معاون فرماندار بروجرد در حالی مطرح می شود که مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون آب 6 روستای شهرستان بروجرد در مجتمع جهان آباد قطع است.

علیرضا کاکاوند جمعیت این روستاها را بالغ بر 10 هزار نفر عنوان کرد و بیان داشت: به دلیل بارش سنگین برف و قطع برق و در پی آن ایجاد مشکل در پمپاژ آب 12 روستای بروجرد دچار مشکل شدند که خوشبختانه تاکنون مشکل عمده این روستاها رفع شده است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان لرستان نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر با تلاش نیروهای این شرکت مشکل برق شهر بروجرد مرتفع شده است.

محمد بحرینی با اشاره به فعالیت چهار اکیپ این شرکت برای رفع مشکلات، عنوان کرد: هم اکنون همچنان برق 10 روستای بروجرد قطع است که تلاش برای وصل شدن برق این روستاها ادامه دارد.

وی علت قطعی برق بروجرد را ناشی از حرص نکردن درختان و افتادن شاخه های آنها بر روی کابلهای برق به دلیل بارش سنگین برف دانست و گفت: در حال حاضر هیچ گونه خاموشی در شهر بروجرد وجود ندارد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از رفع کامل مشکل آب شرب شهر بروجرد خبر داد و بیان داشت: تا ساعت 12 و نیم ظهر امروز - دوشنبه - برخی مناطق شهر بروجرد به دلیل قطعی برق با مشکل قطعی آب مواجه بودند که خوشبختانه این مشکل مرتفع شد.

مهدی اکبریان تصریح کرد: هم اکنون با رفع مشکل قطعی برق در بروجرد آب عمده مناطق این شهر وصل است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد در حال حاضر با وجود گذشت نزدیک به 20 ساعت از قطعی برق و آب در برخی روستاهای بروجرد همچنان این مشکل رفع نشده است.

همچنین گزارش خبرنگار مهر از شهرستان دورود حکایت از بسته شدن راه ارتباطی 35 روستای این شهرستان داشت که تاکنون راه ارتباطی عمده این روستاها بازگشایی شده است. گزارش خبرنگار مهر از شهرستان الیگودرز نیز حکایت از مسدود بودن راه ارتباطی تعدادی از روستاهای بخش زز و ماهرو دارد.

مدارس ابتدایی نوبت صبح شهرستان دورود و مدارس هر سه مقطع تحصیلی بروجرد نیز امروز به دلیل بارش سنگین برف تعطیل شد.