تلاش مدیریت استان زنجان ترویج فرهنگ و تفکر قرآنی است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حمید ارجمندفر ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از فعالان فرهنگی و قرآنی اوقاف استان زنجان با بیان اینکه اقدامات دشمنان در حال حاضر از جنگ سرد به سوی جنگ نرم سوق پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: جنگ نرم، جنگ فرهنگ و پشتوانه های اعتقادی است و دشمن نیز دیروز و امروز ما را پیش بینی کرده بود که قرآن را که موجب پیروزی مسلمانان است مورد هدف قرارداد و آن را به آتش کشید.

ارجمندفر اظهار داشت: حقایق عالم در کتاب آسمانی قرآن بیان شده است و جان تعالیم پیامبران دعوت به نگرش توحیدی و ایجاد یک امت واحد بر روی زمین بوده است.

وی ضمن ابراز امیدواری از بهره مندی همه به ویژه جوانان از این سفره رحمت الهی افزود: توجه به تلاوت قرآن و تفسیر آیه آیه آن و تمسک جستن به دو ثقل عظیم الهی یعنی قرآن و عترت پیامبر (ص) ملت ما را به رتبه های شایسته انسانی خواهد رساند.

در این مراسم 28 نفر از برگزیدگان جشنواره فرهنگی و هنری وقف در بخش های خوشنویسی، مقاله نویسی، پایان نامه، عکاسی و مقاله با موضوع امام رضا (ع) معرفی شدند و با اهدای لوح از آنها تقدیر شد.

اصغر محمدی و سید عیسی بشیری به ترتیب عنوان نفرات اول و دوم رشته خوشنویسی، غلامرضا تروان در رشته عکاسی، سید علی هاشمی در رشته مقاله نویسی، سجاد روحانی در رشته شعر و معصومه زینعلی و فاطمه مس چی به ترتیب نفرات دوم و سوم پایان نامه معرفی شدند.

همچنین در فراخوان مقاله امام رضا (ع)، منیر نورمحمدی، سید حمید موسوی، بهناز دره قایری، سیدعلی هاشمی، زینب شمسی، زهرا سلیمانی، معصومه مختارپور، طاهره بتول، محمد هاشملو، معصومه محمدی، زهره حریری باخدا، سیده زهرا موسوی، ملیحه بیات، مهدی جهانشاه خانی، علی روهنده، آرزو مختارپور، پریسا شالانی، ولی اله هادی، ثریا عباسی، رحیم کریمی، مریم کتابی فرد، زهرا شمسی، آزاده مختارپور، مریم شمسی، ابوالفضل شمسی، رقیه کتابی فرد و اوبوالفضل ایمانی به عنوان نفرات برتر اعلام شدند.