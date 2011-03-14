به گزارش خبرنگار مهر د ر گرگان، نورمحمد دوگونجی عصر دوشنبه در نشست این مجتمع افزود: اعضای این خانواده آق قلایی از 12 سال پیش بر سر تقسیم اموال با یکدیگر درگیر بودند که این امر سبب تشکیل چندین پرونده در محاکم قضایی استان و قطع رابطه اعضای خانواده با یکدیگر شده بود.

وی اظهار داشت: با ارجاع این پرونده به شورای حل اختلاف این شهرستان، شورای سازشی با حضور امام جمعه و تعدادی از معتمدان و ریش سفیدان عضو شورای حل اختلاف تشکیل شد.

وی تصریح کرد: در رایزنی ها و نشستهای انجام شده با اعضای این خانواده، بالاخره با رضایت طرفین، برای همیشه پرونده این کشمکش 12 ساله بسته شد.

دوگونچی با ابراز خرسندی از ختم به خیر شدن این پرونده گفت: اعضای این خانواده که از مدت ها پیش با یکدیگر قطع رابطه کرده بودند، دوباره رفت و آمدهای خود را از سر گرفتند.

شورای حل اختلاف استان گلستان از زمان تشکیل تاکنون با حضور در پرونده های مهم توانسته است سازش ایجاد کنند.