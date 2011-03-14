1300 تن پرتقال و سیب در کردستان توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، پیمان اسراری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان، اظهار داشت: در راستای سیاست های وزارت بازرگانی و با هدف کنترل قیمت میوه در آستانه سال جدید کار توزیع سیب و پرتقال با قیمت یارانه ای از روز چهارشنبه 25 اسفند در کردستان آغاز می شود.

وی عنوان کرد: با توجه به اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان بازرگانی در حال حاضر میوه مورد نیاز در دو قلم سیب و پرتقال وارد استان شده و حتی در اختیار شهرستان های مختلف نیز قرار گرفته است و کار توزیع آن در مکان های مشخص از روز چهارشنبه آغاز می شود.

رئیس سازمان بازرگانی کردستان با اشاره به افزایش دو برابری میزان میوه توزیع شده در آستانه سال جدید در این استان در مقایسه با سال گذشته، بیان داشت: در سال جاری هماهنگی لازم برای توزیع هزار و 300 تن سیب و پرتقال با قیمت یارانه ای در استان کردستان صورت گرفته است.

اسراری افزود: با توجه به همکاری مجامع امور صنفی و شهرداری های استان کردستان بالغ بر 70 مرکز عرضه در مناطق شهری پیش بینی شده است و مردم استان می توانند از روز 25 اسفند تا 15 فروردین ماه پرتقال و سیب مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تهیه کنند.

وی در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به دیگر برنامه های سازمان بازرگانی کردستان در راستای جلوگیری از افزایش قیمت ها در بازار استان، خاطرنشان کرد: برگزاری نمایشگاه های بهاره عرضه مستقیم کالا و همچنین افزایش نظارت های سازمان بازرگانی از جمله دیگر اقدامات در این حوزه است.

رئیس سازمان بازرگانی کردستان در پایان گفت: در قالب برگزاری نمایشگاه های عرضه بهاره، تعداد بیش از 700 غرفه در قالب 10 نمایشگاه در سطح استان کردستان کالاهای اساسی با 20 درصد پائین تر از قیمت بازار به مردم این استان عرضه می کنند که نمایشگاه های امسال با استقبال چشمگیر و گسترده مردمی مواجه شد.