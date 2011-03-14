امکانات بیمه ای و درمانی گلستان گسترش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد نصرتی عصر دوشنبه در آئین تجلیل از بازنشستگان این سازمان افزود: در سایه برنامه های تدوین شده شاهد رشد و ارتقای شاخصهای بیمه ای و درمانی خواهیم بود.

وی عنوان کرد: ارتقای شاخص های توسعه تامین اجتماعی وظیفه اصلی دو بخش درمانی و بیمه ای آن است و ازمولفه های تداوم آن دانش و تخصص کارکنان، انگیزه، شادابی و تعامل آنان و نیزاجرای برنامه های راهبردی درکناراطلاع رسانی فراگیر و پیوسته به مردم است.



وی گفت: بازنشستگان گنجینه های ارزشمند و خردمند تامین اجتماعی هستند که درسایه تلاش، خدمت، یکرنگی و دانش با ارزش آنان این صندوق به حرکت علمی و پیوسته خود ادامه می دهد.

نصرتی افزود: امید است که در دهه چهارم انقلاب اسلامی که دهه تلاش و پیشرفت است، با کمک این بزرگان دانش و تجربه، به اهداف مورد نظر هر چه سریعتر دست یابیم.

مدیر درمان تامین اجتماعی گلستان اظهار داشت: بخش بیمه ای و درمانی تامین اجتماعی دو بال حرکت و پیشرفت این مجموعه هستند و بی شک در سایه تعامل نزدیکی که بین این دو بخش وجود دارد، به اهداف خواهیم رسید.

نصرتی با اشاره به ایجاد شرکت تعاونی کارکنان تامین اجتماعی استان (تکتا) گفت: بزودی این تعاونی مصرف در ساختمان تامین اجتماعی گلستان افتتاح می شود و کارکنان در آن دارای سهام خواهند بود و این امردر ارتقاء سطح رفاهی این خدمتگزاران بسیار موثر است.

