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۲۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۲۴

امکانات بیمه ای و درمانی گلستان گسترش می یابد

امکانات بیمه ای و درمانی گلستان گسترش می یابد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر درمان تامین اجتماعی گلستان گفت: استان دارای ظرفیت بالائی برای گسترش امکانات بیمه ای و درمانی است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد نصرتی عصر دوشنبه در آئین تجلیل از بازنشستگان این سازمان افزود: در سایه برنامه های تدوین شده شاهد رشد و ارتقای شاخصهای بیمه ای و درمانی خواهیم بود.

وی عنوان کرد: ارتقای شاخص های توسعه تامین اجتماعی وظیفه اصلی دو بخش درمانی و بیمه ای آن است و ازمولفه های تداوم آن دانش و تخصص کارکنان، انگیزه، شادابی و تعامل آنان و نیزاجرای برنامه های راهبردی درکناراطلاع رسانی فراگیر و پیوسته به مردم است.
 
وی گفت: بازنشستگان گنجینه های ارزشمند و خردمند تامین اجتماعی هستند که درسایه تلاش، خدمت، یکرنگی و دانش با ارزش آنان این صندوق به حرکت علمی و پیوسته خود ادامه می دهد.
 
نصرتی افزود: امید است که در دهه چهارم انقلاب اسلامی که  دهه تلاش  و پیشرفت است، با کمک این بزرگان دانش و تجربه، به اهداف مورد نظر هر چه سریعتر دست یابیم.
 
مدیر درمان تامین اجتماعی گلستان اظهار داشت: بخش بیمه ای و درمانی تامین اجتماعی دو بال حرکت و پیشرفت این مجموعه هستند و بی شک در سایه تعامل نزدیکی که بین این دو بخش  وجود دارد، به اهداف خواهیم رسید.
 
نصرتی با اشاره به ایجاد شرکت تعاونی کارکنان تامین اجتماعی استان (تکتا) گفت: بزودی این تعاونی مصرف در ساختمان تامین اجتماعی گلستان افتتاح می شود و کارکنان در آن دارای سهام خواهند بود و این امردر ارتقاء سطح رفاهی این خدمتگزاران بسیار موثر است.                            
 
کد مطلب 1274310

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