بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه فناوریهای راهبردی

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای ورود به نمایشگاه فناوریهای راهبردی در محل یادمان شهیدان علیمحمدی و شهریاری حضور یافتند و با قرائت فاتحه، برای شهیدان عرصه علم و ایمان علو درجات مسئلت کردند.

در نمایشگاه فناوریهای راهبردی، اختراعات، تولیدات و دستاوردهای علمی و فناوری محققان و دانشمندان کشور، در بخشهای هوا ـ فضا، میکرو الکترونیک، انرژیهای نو، نانو تکنولوژی، فناوریهای بین رشته ای، سلول های بنیادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، زیست فناوری، و گیاهان دارویی و طب ایرانی به نمایش گذاشته شده بود.

طرح ملّی "طراحی و ساخت راکتور نیروگاه آزمایشی گداخت هسته ای به روش محصور سازی مغناطیسی" از جمله دستاوردهای علمی در بخش فناوری انرژیهای نو بود. گداخت هسته ای یکی از پیشرفته ترین روشهای تولید برق است که تا چند سال دیگر جایگزین روش کنونی شکافت هسته ای خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران اکنون در مرحله مطالعاتی این طرح قرار دارد و در آینده وارد مرحله ساخت نیروگاه گداخت هسته ای خواهد شد.

اَبررایانه ملّی امیرکبیر از جمله طرح های کلان ملّی است که در این نمایشگاه عرضه شده بود. طراحی، ساخت و بهره برداری از این اَبررایانه کاملاً در داخل و در دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجام شده است. تکنولوژی ساخت این ابررایانه فقط در اختیار ده کشور است. این اَبررایانه قدرت پردازش انجام 89 هزار میلیارد عملیات محاسبه شناور را در ثانیه دارد.

ماهواره صنعتی امیرکبیر نیز از جمله توانمندیهای محققان و دانشمندان دانشگاه صنعتی امیرکبیر است که در این نمایشگاه معرفی شد.

ساخت و تولید دستگاه شتاب دهنده خطی پزشکی به منظور تولید اشعه ایکس برای درمان تومورهای سرطانی، دستگاه تولید رادیو ایزوتوپ، ابزار مکان یابی مغناطیسی برای هدایت حفاری در چاه ها، بشقاب پرنده بدون سرنشین زُحل ویژه فیلمبرداری و عکسبرداری هوایی با قابلیت ارسال و ضبط همزمان، سیستم هوشمند شناسایی و استخراج اطلاعات راداری در فرکانس 2 تا 40 گیگا هرتز، سیستم شناسایی سامانه‌های راداری، و طراحی و ساخت رادار هواشناسی بومی، از دیگر موفقیت های علمی و فناوری ارائه شده در نمایشگاه فناوریهای راهبردی بود.

همچنین ماهواره های نوید و ظفر که کاملاً بومی و داخلی هستند در نمایشگاه فناوریهای راهبردی ارائه شدند. این دو ماهواره آماده پرتاب هستند.

طرح ساخت کپسول زیستی برای ارسال موجود زنده به ویژه انسان به فضا در بخش فناوری هوا ـ فضا نیز ارائه شده بود. قرار است در آینده نزدیک با استفاده از این کپسول زیستی یک موجود زنده، به ارتفاعِ 120 کیلومتری فضا فرستاده و به صورت سالم بازیابی شود.

ساخت دستگاه شبیه ساز کم وزنی و شرایط لازم برای تحقیقات در سفرهای فضایی که تمام تغییرات بیولوژیکی موجود زنده را در فضا نشان می دهد، از جمله دستاوردهای دانشمندان ایرانی بود.

یکی از موارد ارائه شده در نمایشگاه فناوریهای راهبردی، هواپیمای اِسپرت پرنده آزاد بود که توانایی پوشش سه کلاس خلبانی را دارد. این هواپیمای دو نفره تمام کامپوزیت است که همه مراحل طراحی و ساخت آن در داخل انجام شده است. یک نمونه از هواپیمای چند منظوره میکروجِت هم در نمایشگاه ارائه شده بود.

بخش دیگر نمایشگاه فناوریهای راهبردی، مربوط به دستاوردهای علمی موسسه رویان بویژه در حوزه بانک سلولهای بنیادی و شبیه سازی بود. در این بخش محققان توضیحات جامعی در خصوص آزمایشهای مختلف برای شبیه سازی و مراحل گوناگون انجام گرفته برای رهبر انقلاب اسلامی بیان کردند. دستاوردهای بخش نانو از دیگر قسمتهای نمایشگاه فناوریهای راهبردی بود که در این بخش نمونه هایی از تولید نانو داروهای ضد سرطان تولید آزمایشی نانو داروها برای پیشگیری از مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی و تولید الیاف شیشه برای صنایع کامپوزیت ارائه شده بود.

در بخشهای مربوط به دستاوردهای پزشکی، دستگاه ماموگرافی دیجیتال برای تشخیص زود هنگام سرطان سینه، دستگاه لیزر اورولوژی برای درمان سنگ های کلیه و بْرش‌های بافت نرم، سامانه هوشمند کمک تشخیص بیماریهای مادر زادی قلبی دستگاه تعیین میزان قند بدن انسان بدون استفاده از خون، و دستگاه تصویربرداری پزشکی (ام. آر. آی) ارائه شده بود.

طراحی و ساخت دستگاه تصویربرداری پزشکی مطابق با استانداردهای جهانی برای اولین بار بدست متخصصان داخلی انجام شده است.

طرح تولید بیوایمپلنت ها از دیگر بخشهای نمایشگاه فناوریهای راهبردی بود که در آن آخرین نمونه های بیوایمپلنت ها به نمایش در آمده بود.

در بخش انرژی های نو، دستاوردهای علمی و فناوری همچون بْردیابی نوری در زیر آب، موتور بدون ذغال از جدیدترین نسل موتورهای الکتریکی جهان، دیش خورشیدی برای راه اندازی توربین بخار و استفاده در سیستم های گرمایشی، طراحی و ساخت اولین اتوبوس کاملاً هیبریدی و ساخت موتور و گیربکس نیروگاههای بادی معرفی شده بودند.

بخش دیگری از این نمایشگاه به گیاهان دارویی و طب ایرانی اختصاص داشت. در این بخش آخرین دستاوردهای محققان و دانشمندان کشورمان ارائه شده بود.

در بخش فناوریهای بین رشته ای، پروژه ساخت آنتن ارسال و دریافت ماهواره ای باند 18 گیگا هرتز، طراحی و ساخت ایستگاههای ماهواره ای سیار یا اِس. اِن. جی، و تولید تراشه گیرنده تصاویر دیجیتال از جمله دستاوردهایی بود که ارائه شدند.

تسویه کننده فراورده های نفتی با میکرو فیلتر، دستاوردهای علمی و صنعتی در بخش استخراج و تولید نفت، و سامانه کاهنده مصرف انرژی برای موتورهای الکتریکی، از دیگر بخشهایی بود که در نمایشگاه فناوریهای راهبردی ارائه شده بودند.

در نمایشگاه فناوریهای راهبردی بخشی هم به نقشه جامع علمی کشور و مراحل تدوین آن و هدف های پیش بینی شده و تعیین اولویت ها در نقشه جامع علمی کشور اختصاص داده شده بود.

در این بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، وزیر دفاع و پشتیبانی، روسای دانشگاهها و پارک های علم و فناوری حضور داشتند.

هنگام بازدید از نمایشگاه و با اذان ظهر، نماز جماعت به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی اقامه شد و پس از نماز بازدید حضرت آیت الله خامنه ای از نمایشگاه ادامه یافت.