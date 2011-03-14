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۲۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۳۴

گلستان برای اسکان مسافران مهیا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش گلستان گفت: این استان نسبت به اسکان مسافران فرهنگی در کلیه شهرهای تابعه آمادگی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اکبر منفرد عصر دوشنبه در گردهمایی معاونان برنامه ریزی شهرستانهای استان، از دادن یک وعده غذای گرم در مرکز استان به مسافران فرهنگی خبر داد.

وی به نزدیک بودن پایان سال مالی اشاره و تاکید کرد: مسئولان امور مالی با جدیت نسبت به ارائه اسناد مالی مطالبات فرهنگیان شریف استان به واحد ذیحسابی اداره کل اقدام کنند.
 
منفرد، ضمن تبریک میلاد امام حسن عسگری (ع) با عنایت به تحولات منطقه از خداوند متعال خواستار پیروزی مسلمانان در کشورهای اسلامی شد.
 
گردهمایی یکروزه معاونان برنامه ریزی و توسعه مدیریت شهرستانها و مناطق تابعه اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان در دبیرستان نمونه دولتی شبانه روزی شهید قندهاری گرگان برگزار شد.
 
گلستان 23 هزار فرهنگی دارد.
کد مطلب 1274312

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