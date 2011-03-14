پیام استاندار خراسان درباره سفر نوروزی رهبر معظم انقلاب به مشهد مقدس

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی استاندار خراسان رضوی در پیامی از مردم همیشه در صحنه خراسان رضوی و زائران امام هشتم (ع) خواست با حضور پرشکوه خود در مراسم سخنرانی معظم له با مقام معظم رهبری تجدید عهد نمایند.

در بخشی از این پیام آمده است: "خدا را سپاس که عنایاتش نوید بخش سالی پر برکت، با نشاط و سرشار از طراوت است. ایزد منان را شکر که توفیق مجاورت و زیارت حضرت شمس الشموس علی بن موسی الرضا(ع) را برای مردان و زنان مؤمن، عزتمند و ولایتمدار ایران اسلامی فراهم نموده است تا در جوار بارگاه ملکوتی حضرتش ستایشگر لطف و عظمت وصل ناپذیر خالق هستی باشند و تقدیم تعظیم خالصانه به درگاه آن عظیم بی همتا که مشهد را هر سال با رایحه خوش ولایت معطر می سازد تا فرصت مغتنم بهره گیری از فیض وجود ولی امر مسلمین جهان برای قبیله مهر و وفاداری فراهم شود".

در بخش دیگری از این پیام آمده است: " نسیم بهار پیک خوش خبری است که هر نوروز حضور میهمان گرانقدر، والامقام و عزیزی را در شهر امام رضا (ع) بشارت می دهد و پایتخت معنوی جمهوری اسلامی طلیعه سال نو را با افتخار میزبانی محبوب قلوب مستضعفان و آزادگان حضرت آیت الله خامنه ای آغاز می کند.

در ادامه این پیام آمده است: " برای زائران و مجاوران ثامن الحج (ع) که پاک باخته حریم امامت و ولایت هستند لحظه های دلپذیر دیدار با سکاندار انقلاب و استماع بیانات ارزنده و رهگشای معظم له عیدی شوق انگیز و خاطره ای ماندگار است که آثار روحانی و معنوی آن پهنه سرزمینهای اسلامی را نیز در می نوردد".

استاندار خراسان رضوی در پایان پیام خود ضمن عرض خیرمقدم پیشاپیش به رهبر معظم انقلاب اسلامی اورده است: "رجاء واثق دارد مجاوران و زائران آستان ملائک پاسبان رضوی مانند همیشه با حضور متراکم و به یاد ماندنی خود در مراسم میثاق با رهبری که ساعت 15 و 30 دقیقه روز دوشنبه یکم فروردین ماه در رواق امام خمینی (ره) و اماکن متبرکه حرم مطهر امام رضا (ع) برگزار می شود از این لحظات لبریز از شهد ولایت برای اثبات پایبندی خود با آرمانهای امام راحل (ره) و پیمان مجدد با پرچمدار نهضت دینی در جهان بهره خواهند برد".