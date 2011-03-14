کلنگ احداث مصلی شهرستان گرمی به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، مدیرکل مسکن و شهرسازی استان اردبیل بعد از ظهر دوشنبه در این مراسم طی سخنانی اظهار داشت: این مصلی در زمینی به مساحت 1.5 هکتار در جنب شهرک ولیعصر شهرستان گرمی احداث می شود.

صدیف بدری با بیان اینکه این مجموعه با زیربنایی بالغ بر 10 هزار و 240 مترمربع ساخته می شود، اضافه کرد: برای احداث مصلی شهرستان گرمی اعتباری بالغ بر 76 میلیارد و 800 میلیون ریال هزینه خواهد شد.

وی افزود: در صورت تامین اعتبارات لازم و تسریع در عملیات اجرایی مقرر شده فاز اول این مجموعه با زیربنای بیش از شش هزار و 400 مترمربع طی دو سال آینده تکمیل و به بهره برداری برسد.

به گفته مدیرکل مسکن و شهرسازی استان این مجتمع در دو طبقه همکف و اول و با فضاهای وضوخانه، محراب، کفشداری محل اقامه نماز برادران و خواهران، دفتر امام جمعه، تالار اجتماعات، کتابخانه و... احداث می شود.

وی استفاده از سازه بتنی و طراحی مناسب در قسمت صحن اصلی را از ویژگیهای این مصلی برشمرد و خاطرنشان کرد: برای ساخت این مصلی از کاشیهای معرق از نوع معماری اسلامی و مذهبی استفاده خواهد شد.

امام‌جمعه شهرستان گرمی نیز در این مراسم ساخت مصلی را نشان و نمودی از آبروی اعتقادی آن منطقه دانست و ابراز کرد: نماز جمعه از پشتوانه‌های نظام اسلامی و انقلاب ما است که در 31 سال گذشته این سنگر دشمن را با ناکامی و یأس و ناامیدی مواجه کرده است.

حجت‌الاسلام یدالله صفری حضور گسترده مردم این منطقه را در نماز جمعه یک ظرفیت ممتاز در نشان دادن وحدت و همدلی در جامعه برشمرد و بیان کرد: حضور جوانان در نمازهای جمعه و جماعات نشان می‌دهد که در این شهرستان مرزی اعتقاد و ایمان و باورهای دینی تحکیم یافته است.

وی با بیان اینکه شهرستان گرمی از نقاط مرزی و آسیب‌پذیر استان اردبیل است، متذکر شد: شایسته است متولیان فرهنگی استان در توسعه برنامه‌های فرهنگی در این شهرستان بیشتر تلاش کنند تا توطئه دشمنان در انحرافات جوانانمان بی صمر شود.