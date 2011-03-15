حجت الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان اینکه تفاوت جدی میان اعتراضات مردمی در کشورهای منطقه با برخی از حرکت های داخل کشورمان وجود دارد، گفت: مهمترین اختلاف این است که خیزش های اسلامی منطقه مورد حمله و تخریب جریان رسانه ای استکبار قرار گرفته است و حاکمان کشورهای منطقه مورد حمایت آنها هستند در حالی که در ایران مسئله برعکس است.

وی ادامه داد سران کشورهای غربی و رسانه هایشان در درجه اول با مسئولان کشور ما و جهت گیری های ضد استکباری ما مخالف هستند و حتی از حضور میلیونی مردم در مراسمهایی مانند 22 بهمن چشم پوشی می کنند اما حرکت چند صد نفری برخی افراد آن هم فقط در شمال تهران را بزرگ جلوه می دهند و از آن حمایت می کنند.

رسایی با تاکید بر اینکه بر اساس تعالیم قرآن و فرمایشات امام راحل هر گاه دشمنان از ما تعریف و تمجید کردند باید به خودمان شک کنیم اظهار داشت: حرکات جنبش سبز هم به همین دلیل با شک و شبهه مردم مواجه شد و اعتبار خود را از دست داد.

نماینده مردم با انتقاد از ترویج مکتب ایرانی در شرایط کنونی تاکید کرد: امروز هر شعار، حرف و یادداشتی که به نوعی جنبه های اسلامی را تحت الشعاع قرار دهد و ملی گرایی را ترویج کند و با همان ملاک قبلی مورد تشویق دشمن باشد باید به عنوان یک حرکت مشکوک به آن نگاه کرد و نسبت به آن دست به عصا حرکت کرد.

وی تصریح کرد: رواج برخی سخنان در قالب اسلام ایرانی یا مکتب ایرانی از آنجایی که مورد بهره برداری دشمن قرار می گیرد و موجبات تشویق جریانات انحرافی را سبب می شود قطعا مورد تایید نیست.

وی اضافه کرد: حضرت امام به جای تفکیک این چنینی بحث اسلام ناب محمدی و اسلام آمریکایی را مطرح کردند و غربی ها که از این اصطلاح سازی ناراحت هستند اما وقتی اسلام ایرانی و یا مکتب ایرانی مطرح می شود چون قابل بهره برداری برای دشمنان است باید از آن اجتناب کرد.