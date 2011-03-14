آماده باش کامل مدیران مازندران در نوروز 90

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر مازندران افزود: حضور مستمر و پررنگ مدیران دستگاه های مسئول خدمات رسان و فرمانداران در ایام نوروز و بازدید از بخش های خدماتی به مسافران، یکی از مهم ترین ملاک های ارزیابی آنان است.

وی با اشاره به لزوم خدمات دهی مناسب و درخور شان استان توسط اکیپ های مستقر نوروزی، خاطرنشان کرد: مراکز خدماتی، پایگاه های اورژانس، کمپ های هلال احمر، بیمارستان ها و مراکز درمانی، داروخانه ها و نانوایی ها از جمله مراکزی هستند که باید شبانه روز برای ارائه تسهیلات به مسافران آمادگی کامل داشته باشند.

ابراهیمی، زیباسازی ورودی شهرها و حریم جاده ها را یکی از اولویت های کاری شهرها در این ایام دانست و تاکید کرد: نظارت دقیق بر حسن انجام این کار می بایست توسط شهرداران صورت گیرد.

جانشین ستاد تسهیلات سفر مازندران، بیان داشت: درب مساجد و نمازخانه های بین راهی باید تا چند ساعت پس از اذان برای ادای فریضه، به روی مسافران و نمازگزاران باز باشد.

ابراهیمی خطاب به مدیران دستگاه های مسئول در ستاد سفر و فرمانداران، تاکید کرد: مدیران باید در تمام مدت تعطیلات نوروز در دسترس باشند و تلفن همراه خود را روشن نگه دارند.

مازندران سالانه در ایام نوروز میزبان میلیونها گردشگر از اقصی نقاط داخل و خارج کشور است.