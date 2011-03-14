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۲۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۵۷

ابراهیمی دستور داد:

آماده باش کامل مدیران مازندران در نوروز 90

آماده باش کامل مدیران مازندران در نوروز 90

ساری - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران گفت: مدیران دستگاه های خدمات رسان در مازندران در طول ایام تعطیلات نوروزی در آماده باش کامل هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر مازندران افزود: حضور مستمر و پررنگ مدیران دستگاه های مسئول خدمات رسان و فرمانداران در ایام نوروز و بازدید از بخش های خدماتی به مسافران، یکی از مهم ترین ملاک های ارزیابی آنان است.

وی با اشاره به لزوم خدمات دهی مناسب و درخور شان استان توسط اکیپ های مستقر نوروزی، خاطرنشان کرد: مراکز خدماتی، پایگاه های اورژانس، کمپ های هلال احمر، بیمارستان ها و مراکز درمانی، داروخانه ها و نانوایی ها از جمله مراکزی هستند که باید شبانه روز برای ارائه تسهیلات به مسافران آمادگی کامل داشته باشند.

ابراهیمی، زیباسازی ورودی شهرها و حریم جاده ها را یکی از اولویت های کاری شهرها در این ایام دانست و تاکید کرد: نظارت دقیق بر حسن انجام این کار می بایست توسط شهرداران صورت گیرد.

جانشین ستاد تسهیلات سفر مازندران، بیان داشت: درب مساجد و نمازخانه های بین راهی باید تا چند ساعت پس از اذان برای ادای فریضه، به روی مسافران و نمازگزاران باز باشد.

ابراهیمی خطاب به مدیران دستگاه های مسئول در ستاد سفر و فرمانداران، تاکید کرد: مدیران باید در تمام مدت تعطیلات نوروز در دسترس باشند و تلفن همراه خود را روشن نگه دارند.

مازندران سالانه در ایام نوروز میزبان میلیونها گردشگر از اقصی نقاط داخل و خارج کشور است.

کد مطلب 1274329

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