روزانه 350 هزاربشکه نفت ازایران می خریم/ 13میلیارد دلار مبادله سالیانه

سفیر ژاپن در تهران در ادامه نشست با خبرنگاران مهر به تشریح روابط ایران و ژاپن پرداخت و گفت: دو کشور از دیرباز همکاریهای گسترده ای در زمینه های مختلف داشته و دارند، هر چند اعمال برخی تحریمهای اقتصادی تاثیراتی بر این روابط گذاشته اما این مناسبات همچنان در سطح قابل توجهی ادامه دارد؛ ما بدنبال یافتن زمینه های بیشتری برای همکاری هستیم و یکی از وظایف من به عنوان سفیر ژاپن در تهران همین است.

کومانو با مقایسه دیدگاه غرب در مورد برنامه صلح آمیز هسته ای ایران و دیدگاه کشورهای همسایه ژاپن در مورد فعالیتهای هسته ای این کشور یادآور شد: طی چند دهه گذشته همسایگان ما هم تردیدهایی در مورد هدف برنامه های هسته ای ما داشته و مدعی بودند که ما بدنبال سلاح هسته ای هستیم. هر چند ما در حال حاضر هم توان چنین کاری را داریم اما همانطور که بارها اعلام کرده ایم هیچگاه بدنبال تولید سلاح هسته ای نبوده ایم و هدف ما استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای است.



سفیر ژاپن در ادامه اقدام ایران در دعوت از کارشناسان آژانس برای بازدید از تاسیسات هسته ای خود را در راستای رفع تردیدهای احتمالی دانست و افزود: ایران اجازه داده که بازرسان و کارشناسان آژانس از تاسیسات هسته ای اش دیدن کرده و پاسخ سوالات خود را بیابند. "یوکیا آمانو" مدیرکل آژانس نیز در گزارش اخیر خود تاکید کرده هیچ نشانه ای دال بر نظامی بودن برنامه هسته ای ایران وجود ندارد، با این حال به نظر می رسد آژانس هنوز در مورد این برنامه به اقناع کامل نرسیده و ادامه همکاریها می تواند منجر به این امر شود.

زمینه های همکاری ایران و ژاپن در افغانستان

"کین ایچی کومانو" در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیتهای ژاپن برای بازسازی افغانستان اشاره کرده و گفت: ما از یکی دو سال پیش همکاری با ناتو در افغانستان را خاتمه داده و فعالیت خود را فقط معطوف به توسعه و کمکهای انسانی در این کشور نمودیم. در حال حاضر نیز در برنامه های بازسازی و توسعه این کشور مشارکت داشته و مایل به همکاری با ایران در این زمینه ها هستیم.

وی نقش ایران در بازسازی افغانستان را بسیار حائز اهمیت دانست و یادآور شد: ایران بدلیل موقعیت و اشتراکات بسیاری که با افغانستان دارد می تواند کمکهای قابل توجهی به توسعه در این کشور کند و در این راستا زمینه هایی نیز برای همکاری با کشورهایی مانند ژاپن دارد. این دو کشور تا کنون برنامه های آموزشی گوناگونی برای شهرندان افغان برگزار کرده اند و این همکاریها می تواند ادامه یابد.

کومانو در پاسخ به علت کناره گیری شرکت ژاپنی ایمپکس از پروژه های نفتی آزادگان ایران اظهار داشت: این شرکت خصوصی بوده و مراودات گسترده ای با طرفهای آمریکایی دارد، همانطور که می دانید آمریکا حضور چشمگیری در زمینه انرژی در جهان داشته و به همین دلیل برای اعمال سیاستهای خود به طرفهای خود فشار می آورد، مسئله تحریم آمریکا علیه ایران نیز از جمله این موارد بود که شرکت ایمپکس بخاطر حفظ منافع اش ناچار شد که از پروژه های ایران صرفنظر کند.

سفیر ژاپن در تهران در رابطه با قراردادهای نفتی ایران و ژاپن و حجم مبادلات تجاری میان این دو کشور گفت: هر روز 350 هزار بشکه و سالانه 11 میلیارد دلار نفت از ایران می خریم. سال گذشته میلادی واردات ژاپن از ایران 11 میلیارد دلار بود که بیشتر آن نفت بود. همچنین 2 میلیارد دلار صادارت به ایران داشتیم که بیشتر در زمینه صادرات خودرو است و حجم مبادلات تجاری توکیو-تهران در حال حاضر 13 میلیارد دلار است.



دشواریهای حل اختلافات ژاپن و روسیه بر سر جرایر کوریل

اختلاف روسیه و ژاپن بر سر جزایر چهارگانه کوریل از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست به آن اشاره شد. کومانو در این رابطه گفت: این جزایر پس از جنگ جهانی دوم توسط روسیه اشغال شده و اختلافات در این مورد همچنان ادامه دارد. ژاپن برای مالکیت این جزایر اسنادی دارد و طبعا روسیه هم مدارکی دارد.

به گفته وی از زمان پایان جنگ جهانی دوم روسیه با مهاجرت دادن شهروندان خود به جزایر کوریل تلاش کرده تا ترکیب جمعیتی این منطقه را به نفع خود تغییر دهد که این امر اعتراضات توکیو را بدنبال داشته است. وی افزود: برای رفع این اختلافات تا کنون مذاکرات زیادی بین توکیو و مسکو انجام گرفته ولی تا کنون به نتیجه ای نرسیده است. متاسفانه برخی اقدامات مانند سفر مقامهای روسیه به این منطقه نیز به حساسیتها در این رابطه افزوده و شرایط دستیابی به توافق را دشوارتر ساخته است.