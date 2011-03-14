جزئیات بارشهای لرستان/ میزان بارندگیها به 243 میلیمتر رسید

سرپرست اداره کل هواشناسی استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: میزان بارندگیها در لرستان طی سال زراعی جاری به 243.5 میلی متر رسیده است.

نورالدین سپهوند با اشاره به بارش برف و باران طی 48 ساعت گذشته در لرستان، اظهار داشت: مطابق آخرین آمار در مرکز لرستان 37.8 میلیمتر بارندگی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین در طول 24 ساعت گذشته در بروجرد 47.7 میلیمتر، در ازنا 55.1 میلی متر، در الیگورز 34.8میلی متر، در الشتر20.3میلیمتر، در شهرستان دورود 49.8 میلی متر، در نورآباد 9 میلیمتر، در پلدختر 5.4 میلیمتر، در چگنی 28.1 میلیمتر و در کوهدشت 8.4 میلیمتر بارندگی ثبت شده است.

سرپرست اداره کل هواشناسی استان لرستان با تشریح وضعیت بارش ها در استان در طول سالجاری، خاطر نشان کرد: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون 243.5 میلیمتر بارندگی در لرستان ثبت شده است که همچنان این آمار در مقایسه با سال زراعی گذشته 27 درصد کاهش را نشان می دهد.

سپهوند ادامه داد: همچنین میزان بارش ها در استان لرستان طی سال زراعی جاری در مقایسه با میانگین بلندمدت 26 درصد کاهش داشته است.

وی همچنین با اشاره به بارش پراکنده برف و باران در مناطق مختلف استان، یادآور شد: به مرور از شدت بارش ها در استان لرستان طی 24 ساعت آینده کاسته خواهد شد.

سرپرست اداره کل هواشناسی استان لرستان با تاکید بر اینکه هم اکنون مشکلی در زمینه تردد در محورهای استان و آبگرفتگی معابر وجود ندارد، عنوان کرد: شهرستانهای بروجرد، الیگودرز، نورآباد، ازنا و دورود در 24 ساعت گذشته شاهد بارش برف بوده اند.

سپهوند افزود: آسمان استان لرستان در 24 ساعت آینده همراه با بارش پراکنده باران پیش بینی می شود.

همچنین مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح وضعیت بارشها در اسفندماه سالجاری، اظهار داشت: متوسط بارش استان در 21 روز ابتدایی اسفند ماه جاری 58 میلی متر بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل که 55 میلی متر بوده است رشد 5.5 درصدی را نشان می دهد.

علی امید سیفی با اشاره به برخی تفاوت ها میان آمار هواشناسی و آب منطقه ای، یادآور شد: متوسط بارش استان لرستان از مهرماه سالجاری تا پایان روز 21 اسفند ماه سال آبی 90-89 معادل 263 میلیمتر می باشد که نسبت به دوره مشابه سال قبل 27 درصد و نسبت به میانگین دراز مدت 36.6 درصد کاهش را نشان می دهد.

وی خاطر نشان کرد: حداقل بارندگی در ایستگاه های استان در این بازه زمانی مربوط به خرم آباد با 166 میلی متر بوده است که این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که 282 میلی متر بوده 41.1 درصد و نسبت به متوسط طول دوره آماری 55 درصد کاهش یافته است.

همچنین مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان افزود: همچنین حداکثر بارندگیهای استان مربوط به ایستگاه کشور با 465 میلی متر بوده است که این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که 719 میلی متر بوده 35.3 درصد و نسبت به متوسط طول دوره آماری 40.6 درصد کاهش یافته است.