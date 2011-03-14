مراسم جشن پایان سال باشگاه سایپا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور آرش کوشا مدیرعامل باشگاه سایپا، ناصر شهبازی معاون باشگاه، مهدی دادرس، محمد مایلی کهن، مجتبی تقوی، حمیدرضا صدر و جمعی از پیشکسوتان و اعضای تیم های ورزشی باشگاه سایپا برگزار شد آرش کوشا طی سخنانی اظهار داشت: 16 ماه از حضور من در باشگاه سایپا می گذرد و در این مدت در حد وسع و توانم با همراهی همکارانم برای پرورش جوانان این باشگاه تلاش کردم.

وی افزود: بنده در هر بخشی که فعالیت کردم هرگز طلبکار آن مجموعه نبودم چرا که باید از فرصت ها و ظرفیت هایی که در اختیار ماست در جهت پرورش جوانان این مملکت و اهتزاز پرچم سه رنگ ایران در جهان استفاده شود.

کوشا اضافه کرد: جوانان ایران از استعدادها و ظرفیت های بالایی برخوردارند که در کنار نگاه برنامه ای می توانند به قله های رفیع ورزشی دست یابند.

وی با اشاره به قهرمانی تیم والیبال سایپا در مسابقات قهرمانی کشور اظهار داشت: بیشتر از آنکه از این قهرمان خوشحال شوم از ورزشکاران و قهرمانان مستعد و توانمندی که این قهرمانی را رقم زدند خوشحال شدم چرا که در چهره آنها امید و ایمان موج می زند.

مدیرعامل باشگاه سایپا با بیان اینکه ورزش بازی نیست و نباید پرداختن به ورزش را تنها در سطح یک تفریح قلمداد کنیم تصریح کرد: ورزش یکی از ماموریت اجتماعی است که می تواند راه سازندگی انسان باشد به شرط آنکه اخلاص در متن همه کارها قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه در پرتو دوستی ها، صمیمیت ها و همت و همدلی می توانیم گامهای اساسی برای پیشرفت و توسعه باشگاه برداریم تصریح کرد: امیدوارم در سال آینده نیز باشگاه سایپا در ورزش کشور بدرخشد و به اهداف بلند خود در ترویج و اخلاق پهلوانی گام بردارد.

کوشا در پایان با دعوت از محمد مایلی کهن، مجتبی تقوی، داریوش یزدانی، ابراهیم صادقی و سعید رجبی بر روی سن، این ورزشکاران را نمونه های برجسته از چهره های مستعد کشور عنوان کرد و گفت: باید قدرشناس این انسانها باشیم چرا که این سرمایه ها به راحتی برای ورزش کشور بدست نیامده اند و باید از تجربه و دانش آنها برای پیشرفت باشگاه نهایت استفاده را ببریم.

پیش از سخنان مدیرعامل باشگاه سایپا، ناصر شهبازی معاون باشگاه نیز طی سخنانی با اشاره به اینکه حضور شانزده ماهه آرش کوشا در این باشگاه را حرکتی خلاف حرکت ورزش کشور عنوان کرد و اضافه کرد: ایشان با نگاه فرهنگی اسلامی خود به ورزش فضایی تازه را در ورزش کشور و باشگاه سایپا ایجاد کرد که می توانند سرلوحه ورزش کشور در تمامی بخشها باشد.

وی تصریح کرد: نگاه ایشان به ورزشکاران به عنوان امانت هایی در باشگاه تلقی می شود و همواره از مدیران باشگاه می خواهد تا با این نگاه فعالیت های خود را در سایپا به پیش ببرند.

شهبازی افزود: سال گذشته در چنین روزهایی باشگاه سایپا تنها در 5 رشته ورزشی صاحب 13 تیم بود ولی پس از گذشته یک سال، امروز این باشگاه در 13 رشته و در 33 تیم فعالیت دارد و استراتژی امروز باشگاه افزایش رشته های ورزشی در کنار توجه به جنبه های اخلاقی و پرورشی است.

وی در پایان با بیان اینکه 70 درصد تیم های ورزشی باشگاه سایپا امسال به روی سکو رفته اند یادآورشد: فوتبال ساحلی ، تکواندو، فوتبال پایه، هاکی و اتومبیل رانی از جمله رشته های موفق باشگاه سایپا بوده اند و نزدیک به 20 درصد رشته های ورزشی این باشگاه نیز در گیر مسابقات ورزشی هستند که امیدواریم این تیم ها نیز با موفقیت رقابت های خود را به پایان ببرند.

در پایان این مراسم که با اجرای برنامه های شاد و متنوعی همراه بود از تعدادی بازیکنان تیم های ورزشی به شرح زیر تقدیر شد.

حسین فیضی (فوتبال جوانان)، آیدا پوربشر (تنیس روی میز)،علی رحمانی (والیبال جوانان)، مهرداد نورمحمدی وتوحید اسماعیل پور (تکواندو نوجوانان)، فرهاد عطاپور (فوتبال امید)، فرزاد دانشیان (فوتبال نونهالان) ، هرمز کلهر (اتومبیلرانی)، محمد فلاح (والیبال نوجوانان)، علی قلی زاده (فوتبال نوجوانان)، سبیح ساران (فوتبال پیشکستان) ، حبیب دهقانی (فوتبال بزرگسالان) ، سوسن حاجی پور (تکواندو بانوان)، سامان فائضی (والیبال جوانان) و پوریا فیاضی (والیبال بزرگسالان).