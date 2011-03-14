شهرک سازی راهبرد قوی صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر روزنامه اردنی الدستور در مطلبی با عنوان" گسترش شهرک سازی" آورده است : اقدام صهیونیستها به گونه ای است که نشان می دهد آنها در شهرک سازی بسیار مصرتر از قبل هستند.

این روزنامه می افزاید : رژیم صهیونیستی به طرحها و برنامه های توسعه طلبانه خود که ناقض همه قوانین بین المللی به ویژه معاهده ژنو که هر اقدامی در راستای تغییر بافت جمعیتی و جغرافیایی در سرزمینهای اشغالی را منع کرده است ادامه می دهد.

اینکه رژیم صهیونیستی شهرک سازی را با روند بیشتری دنبال کند جای شگفتی ندارد. این رژیم قصد دارد که کشته شدن شهرک نشینها در نزدیکی نابلس را بهانه کند و به اقدامات جدید دست بزند.

روزنامه الدستور نوشت : شهرک سازی قبل از کشته شدن چند صهیونیست نیز ادامه داشته است تاکنون 1170 واحد مسکونی از زمان شکست مذاکرات سازش ساخته شده است و همانطور که" بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده است هزاران واحد دیگر قرار است که تا 18 ماه آینده ساخته شود.

این روزنامه اردنی افزود: صهیونیستها قصد دارند که تا سال 2020 بیت المقدس را کاملا یهودی کنند و اقداماتی همانند تخریب هتل شیپرد و مکانهای تاریخی دیگر مغایر همه معاهدات است.

همه این اقدامات صهیونیستی حکایت از راهبرد واحد صهیونیستها که شکل گیری رژیم در سرزمین فلسطین است دارد. اولین شهرک در اواخر قرن نوزدهم ساخته شد و به دنبال آن شهرکهای جدیدی برای اسکان مهاجران صهیونیست از کشورهای اروپای شرقی ساخته شد.

شهرک سازی اسرائیل با حمایت آمریکا و اروپا صورت گرفته است. به هر حال همانطور که گفته شد شهرک سازی بخشی از راهبرد یهودی سازی قدس و ممانعت از تشکیل دولت مستقل فلسطین است. آنها قصد دارند که فلسطینی ها را به اقلیت تبدیل کنند.