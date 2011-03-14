محور فیروزکوه بازگشایی شد/ بارش شدید برف در دماوند

سرهنگ جعفر محمد نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون تردد در محور فیروزکوه تنها از طریق زنجیر چرخ صورت می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: بارش شدید برف از تهران تا دماوند و گردنه گدوک را فراگرفته که بهتر است مردم و مسافران از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

فرمانده پلیس راه مازندران با اشاره به اینکه محورهای هراز و کندوان به واسطه امکان سقوط بهمن تا اطلاع ثانوی مسدود است، تصریح کرد: تردد مردم در محور ساری به سمنان محدودیتی ندارد ولی جهت اطمینان همراه داشتن زنجیر چرخ ضروری است.

محمدنژاد گفت: به واسطه بارش شدید باران و برف در محورهای درون و برون شهری و ارتفاعات استان تردد در داخل شهرهای استان به کندی صورت می گیرد و راه ارتباطی چندین روستای مناطق مرکزی مازندران مسدود است.

مازندران از طریق سه محور مواصلاتی هراز، کندوان و فیروزکوه با پایتخت کشور در ارتباط است.