  1. استانها
  2. مازندران
۲۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۵۹

محور فیروزکوه بازگشایی شد/ بارش شدید برف در دماوند

محور فیروزکوه بازگشایی شد/ بارش شدید برف در دماوند

ساری - خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس راه مازندران از بازگشایی محور فیروزکوه ساعاتی پیش با تلاش نیروهای امدادی و پلیس خبر داد.

سرهنگ جعفر محمد نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون تردد در محور فیروزکوه تنها از طریق زنجیر چرخ صورت می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: بارش شدید برف از تهران تا دماوند و گردنه گدوک را فراگرفته که بهتر است مردم و مسافران از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.
 
فرمانده پلیس راه مازندران با اشاره به اینکه محورهای هراز و کندوان به واسطه امکان سقوط بهمن تا اطلاع ثانوی مسدود است، تصریح کرد: تردد مردم در محور ساری به سمنان محدودیتی ندارد ولی جهت اطمینان همراه داشتن زنجیر چرخ ضروری است.
 
محمدنژاد گفت: به واسطه بارش شدید باران و برف در محورهای درون و برون شهری و ارتفاعات استان تردد در داخل شهرهای استان به کندی صورت می گیرد و راه ارتباطی چندین روستای مناطق مرکزی مازندران مسدود است.
 
مازندران از طریق سه محور مواصلاتی هراز، کندوان و فیروزکوه با پایتخت کشور در ارتباط است.
کد مطلب 1274337

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها