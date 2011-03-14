مدرسه سازی در سبد خانوارهای گلستانی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدحسین کمیلی عصر دوشنبه در جلسه تمهید مقدمات سیزدهمین جشنواره خیرین مدسه ساز استان افزود: باید همه دست در دست هم قرار دهیم و با همت و تلاش آنچنان کار کنیم که در نزد خدا و مردم رو سفید باشیم.

حسین آیت قائم مقام و معاون هماهنگی مدیرکل آموزش و پرورش گلستان نیز گفت: لازمه یک نظام مقتدر و پایه و اساس آن بر همفکری، مشارکت و همگرایی مردم آن نظام استوار است.

وی اظهار داشت: در همین راستا مجمع خیرین مدرسه ساز با توجه به نیت عبادی، الهی آن ها و با شعار تا "زنده ایم ، مدرسه می سازیم " در این عرصه فعالیت می کند.

آیت گفت: این یک فرصت الهی و یک نعمت الهی است که خداوند قسمت خیرین مدرسه ساز کرده است تا از مال زحمت کشیده خود بگذرند و در راه خدا انفاق کنند.

گلستان دو هزار و 850 واحد آموزشی دارد.