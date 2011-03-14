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۲۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۴۶

مدرسه سازی در سبد خانوارهای گلستانی قرار گیرد

مدرسه سازی در سبد خانوارهای گلستانی قرار گیرد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز گلستان گفت: باید فرهنگ مشارکت را گسترش دهیم و در تحقق شعار مجمع خیرین، مشارکت در امر مدرسه سازی در سبد هزینه هر خانوار گلستانی بکوشیم.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدحسین کمیلی عصر دوشنبه در جلسه تمهید مقدمات سیزدهمین جشنواره خیرین مدسه ساز استان افزود: باید همه دست در دست هم قرار دهیم و با همت و تلاش آنچنان کار کنیم که در نزد خدا و مردم رو سفید باشیم.

حسین آیت قائم مقام و معاون هماهنگی مدیرکل آموزش و پرورش گلستان نیز گفت: لازمه یک نظام مقتدر و پایه و اساس آن بر همفکری، مشارکت و همگرایی مردم آن نظام استوار است.

وی اظهار داشت: در همین راستا مجمع خیرین مدرسه ساز با توجه به نیت عبادی، الهی آن ها و با شعار تا "زنده ایم ، مدرسه می سازیم " در این عرصه فعالیت می کند.

آیت گفت: این یک فرصت الهی و یک نعمت الهی است که خداوند قسمت خیرین مدرسه ساز کرده است تا از مال زحمت کشیده خود بگذرند و در راه خدا انفاق کنند.

گلستان دو هزار و 850 واحد آموزشی دارد.
کد مطلب 1274342

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