جشنواره میراث ناملموس کهن در زهک برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، احمد دهمرده عصر دوشنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی در فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: در ایام تعطیلات نوروزی امسال پیش ‌بینی می‌شود بیش از 300 هزار مسافر نوروزی از اماکن تفریحی و گردشگری این شهرستان بازدید کنند .

وی گفت: شهرستان زهک دارای 160 اثر تفریحی، باستانی و طبیعی است که 70 اثر ثبت ملی شده ‌اند و پیش ‌بینی می ‌شود مجتمع تفریحی چاه‌ نیمه بیشترین علاقه ‌مندان را به خود اختصاص دهد .

وی افزود: از مهم ‌ترین آثار تاریخی منطقه سیستان، زاهدان کهنه با هزار سال قدمت، دهانه غلامان با دو هزار و500 سال و رامشهرستان است .

فرماندار زهک بیان داشت: از مهم ‌ترین برنامه‌های این فرمانداری برگزاری جشنواره میراث ناملموس کهن در محل چاه ‌نیمه است .

وی گفت: در این جشنواره موسیقی و بازی های بومی و محلی اجرا می‌ شود .

وی افزود: در تعطیلات نوروزی سه باب مدرسه مجهز با امکانات رفاهی کامل آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است .