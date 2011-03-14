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۲۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۲۵

فرماندار زهک:

جشنواره میراث ناملموس کهن در زهک برگزار می شود

جشنواره میراث ناملموس کهن در زهک برگزار می شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: احمد دهمرده گفت: جشنواره میراث ناملموس کهن در چاه نیمه های این منطقه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، احمد دهمرده عصر دوشنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی در فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: در ایام تعطیلات نوروزی امسال پیش ‌بینی می‌شود بیش از 300 هزار مسافر نوروزی از اماکن تفریحی و گردشگری این شهرستان بازدید کنند.

وی گفت: شهرستان زهک دارای 160 اثر تفریحی، باستانی و طبیعی است که 70 اثر ثبت ملی شده ‌اند و پیش ‌بینی می ‌شود مجتمع تفریحی چاه‌ نیمه بیشترین علاقه ‌مندان را به خود اختصاص دهد.

وی افزود: از مهم ‌ترین آثار تاریخی منطقه سیستان، زاهدان کهنه با هزار سال قدمت، دهانه غلامان با دو هزار و500 سال و رامشهرستان است.

فرماندار زهک بیان داشت: از مهم ‌ترین برنامه‌های این فرمانداری برگزاری جشنواره میراث ناملموس کهن در محل چاه ‌نیمه است.

وی گفت: در این جشنواره موسیقی و بازی های بومی و محلی اجرا می‌ شود.

وی افزود: در تعطیلات نوروزی سه باب مدرسه مجهز با امکانات رفاهی کامل آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است.

دهمرده اظهار داشت: اداره راه و ترابری زهک با استقرار دو اکیپ ثابت و سیار در محورهای زهک ـ زابل و زهک ـ جزینک به مسافران نوروزی امداد رسانی می‌کند.

کد مطلب 1274346

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