بودجه شهرداری گرگان 21 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جعفر گرزین عصر دوشنبه در جلسه بررسی نهایی بودجه سال 90 شهرداری افزود: مسئله ترافیک، مبلمان شهری، فضای سبز، تکمیل پروژه ها، بازگشایی معابر، پروژه های مورد نظر استاندار در بهزیستی،60 متری دامپزشکی و دخانیات از الویت های شهرستان است .

وی اظهار داشت: اگر معابر را بازگشایی کنیم، علاوه بر سهولت تردد با ایجاد فضای تجاری، درآمدزایی برای شهرداری خواهیم داشت.

وی خاطرنشان کرد: بودجه شهرداری گرگان برای سال آینده حدود 650 میلیارد ریال است که با افزایش 21.5 درصدی روبرو است.



فرماندار گرگان سرانه بودجه سال 1390 را شامل، سرانه اعتبارات جاری مبلغ 842 هزار و 238 ریال با 13 درصد افزایش نسبت به بودجه سال 1389 اعلام کرد.

گرزین گفت: سرانه اعتبارات عمرانی، مبلغ یک میلیون و 310 هزار و 79 ریال با افزایش 28 درصدی نسبت به بودجه سال جاری است.



وی یادآورشد: سرانه کل نیز، مبلغ دو میلیارد و 152 هزار و 318 ریال است که نسبت به بودجه سال 89 حدود 20 درصد رشد دارد.