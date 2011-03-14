به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار مهدی توکلی ظهر دوشنبه در نشست خبری که در ساختمان جدید الاحداث ستاد فرماندهی انتظامی استان قم برگزار شد، با اشاره به اینکه امکان استفاده مجاز از مواد منفجره وجود دارد ولی مواد انفجاری مجاز نداریم، اظهار داشت: ‌ خانواده‌ها این شایعه که مواد انفجاری مجاز وجود دارد را باور نکنند و تمام اینها سوء استفاده اقتصادی است.



وی در ادامه افزود: در استان قم هیچ فروشگاهی حق توزیع مواد انفجاری را ندارد و ‌افرادی که در این زمینه سبب سلب آسایش مردم شوند تا آخر تعطیلات عید نوروز در بازداشت خواهد بود.



فرمانده انتظامی قم با اشاره به اینکه طرح کنترل سارقین از امروز در قم آغاز خواهد شد، گفت: در سال جدید پنج هزار نیروی پلیس برای تأمین امنیت استان در حال آماده باش هستند که گشت‌های پوششی مناسب برای مکان‌های مسکونی و همچنین ایستگاه‌هایی برای ارائه خدمات به مردم فعال خواهند شد.



توکلی بیان داشت: به مردم توصیه می‌کنم در طول ایام نوروز در سفرهای خود بجای حمل پول نقد از کارت‌های اعتباری استفاده کنند.



وی ادامه داد: در سال جاری جایگاه نیروی انتظامی در استان ارتقاء خاصی پیدا کرد و از نظر نفرات و تجهیزات نزدیک به ۳۰ درصد افزایش ساختاری پیدا کرد که این امر می‌تواند رشد خوبی در تأمین امنیت استان را در بر داشته باشد که اخذ پروانه برای بعضی از کلانتری‌ها، فعال کردن یک کلانتری در سال جاری و همچنین فعال کردن سه کلانتری دیگر نیز در سال آینده از جمله کارهای انجام شده است.



فرمانده نیروی انتظامی استان قم با اشاره به اینکه قم در زمینه پیشگیری از جرایم در کشور بین رتبه اول تا سوم است، اضافه کرد: در سال جاری ۵۶ درصد ارائه خدمات به مردم از طریق فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ صورت گرفته است.



توکلی در خصوص کار‌ها و فعالیت‌های عمرانی نیروی انتظامی استان بیان داشت: ‌ اجرای نهضت عمرانی انتظامی،‌ ساختمان آگاهی، کلانتری ۱۷، ساختمان راهنمایی و رانندگی از جمله فعالیت‌های عمرانی و خدماتی نیروی انتظامی استان است که احداث ساختمان‌ و تجهیز در راستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع است.



۹۵ درصد مردم از عملکرد نیروی انتظامی قم رضایتمندی داشته‌اند



فرمانده انتظامی استان قم بیان داشت: ۹۵ درصد مردمی که از آن‌ها نظر سنجی شده است از عملکرد نیروی انتظامی قم اظهار رضایتمندی کرده‌اند، البته باید تلاش کنیم این درصد را افزایش و به صد درصد برسانیم.



وی با بیان اینکه خوشبختانه نیروی انتظامی در بحث پیشگیری از جرایم تا کنون موفق عمل کرده است اظهار داشت: در طول یازده ماه گذشته سرقت از منزل ۱۵ درصد کاهش داشته است.



سردار توکلی گفت: در سال ۸۸ یک مورد سرقت از طلا فروشی در قم رخ داده است و در سال جاری حتی یک مورد سرقت از طلا فروشی گزارش نشده است و سرقت از مغازه نیز در سال گذشته ۲۶۵ مورد بود که در سال جاری ۱۹۳ مورد به وقوع پیوست که بطور کلی ۲۷ درصد کاهش داشته است.



وی ادامه داد: سرقت مسلحانه در سال ۸۸ در قم دو مورد و در سال ۸۹ موردی گزارش نشده است.



فرمانده انتظامی قم در خصوص بحث امنیت عمومی و سایر جرایم اضافه کرد: با توجه به اینکه روند قانون گرایی در جامعه رو به گسترش است در سال گذشته سایر جرایم در استان ۱۸۰ مورد و در سال جاری ۹۲ مورد بوده که به طور کلی ۴۹ درصد کاهش داشته است.



وی بیان داشت: در سال جاری حوادث و سوانح در مجموع در استان سه درصد کاهش داشته است و جرایم پزشکی و دارویی نیز روند کاهشی داشته است که جرایم داروخانه‌ها ۱۳ درصد کاهش یافته و همچنین روند وقوع جرایم اخلاقی در استان یک آهنگ ملایم و روند کاهشی را داشته است.



وی در خصوص مواد مخدر و انهدام‌ها باند‌های مواد مخدر در استان اضافه کرد: تا کنون ۶ هزار و ۹۰۰ نفر در رابطه با مواد مخدر در استان دستگیر و ۳۵ باند تهیه و توزیع مواد مخدر نیز در این راستا دستگیر شده‌اند و همچنین در سال گذشته دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کشفیات کالای قاچاق در استان بوده است.



۱۰هزار افغانی در قم به کشورشان اعزام شدند



فرمانده انتظامی قم در رابطه با بحث ساماندهی اتباع خارجی در قم گفت: تا کنون ۱۰ هزار نفر اتباع خارجی در استان شناسایی و به کشورشان ارجاع شده‌اند.



وی اظهار داشت: متأسفانه یک باور در حال شکل گیری در کشور است که مردم افاغنه را خارجی و بیگانه نمی‌دانند و این امر معظلات بسیاری بوجود آورده است.



درصد ارتکاب جرم خارجی‌ها در کشور بیشتر از ایرانی‌هاست



فرمانده انتظامی قم با اشاره به اینکه ایرانی‌ها براحتی نباید به افراد خارجی نزدیک و وصلت کنند، بیان داشت: درصد ارتکاب خارجی‌ها در کشور بیشتر از ایرانی‌ها است.



وی اظهار داشت: ‌تا کنون ۴۰ هزار نفر مرتبط با جرائم مختلف در قم دستگیر شده‌اند که نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد افزایش داشته است و این افراد از نظر جنسیت ۹۵ درصد مرد، کمتر از پنج درصد زن که ۵۵ درصد آن‌ها متأهل، ۴۵ درصد مجرد، ۶۳ درصد شاغل و مابقی بیکار و همچنین ۱۰ هزار نفر آن‌ها بیسواد، ۳۱ درصد دیپلم و زیر دیپلم و ۲۷۲ نفر دارای تحصیلات عالی هستند.



سفر رهبر انقلاب برکت و پیشرفت عظیمی برای قم داشت



وی با بیان اینکه سال جاری یکی از سال‌های خوب نیروی انتظامی استان در تعامل با اقشار مختلف مردم بوده است، اظهار داشت: در سال جاری توفیقات خوبی را داشته‌ایم یکی از آن‌ها درک حضور مقام معظم رهبری در قم بود که به عنوان دورانی پر افتخار در تاریخ قم رقم خورد.



وی ادامه داد: با حضور طولانی مدت مقام معظم رهبری در قم و فرمایشات ارزشمند ایشان که در ملاقات با اقشار مختلف مردم بیان داشتند، یک آهنگ جدیدی در پویایی انقلاب مشاهده شد و از لحاظ معنوی برکت و پیشرفت عظیمی را برای قم در بر داشته است و در بحث‌های مادی نیز کمک‌های خوبی صورت گرفت.