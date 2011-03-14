به گزارش خبرنگار مهر در قم، تعدادی از اعضای ستاد آزادی امام موسی صدر بعدازظهر دوشنبه در سفری به قم، در محل بنیاد بینالمللی علوم وحیانی اسراء حضور یافتند و با آیتالله عبدالله جوادی آملی از مراجع قم دیدار و گفتگو کردند.
آیتالله جوادی آملی در این دیدار از شخصیت امام موسی صدر به عنوان عالمی فاضل، روشن ضمیر، خوش فکر، خوش بیان و خوش بنان یاد کرد و تلاش اعضای ستاد آزادی امام موسی صدر برای ترویج اندیشههای ایشان و پیگیری وضعیت امام موسی قدردانی کرد.
اعضای ستاد آزادی امام موسی صدر همچنین بعدازظهر دوشنبه در دفتر حجت الاسلام سید حسن خمینی حضور یافتند و ضمن دیدار با وی، خواستار حمایت بیشتر علما و مراجع تقلید و بستگان امام موسی صدر در موضوع پیگیری وضعیت امام موسی صدر شدند.
حجتالاسلام سید حسن خمینی نیز در این دیدار با قدردانی از تلاش اعضای ستاد آزادی امام موسی صدر در راستای معرفی اندیشههای امام موسی و پیگیری وضعیت بودن ایشان اظهار داشت: امیدوارم تلاشهای شما به نتیجه برسد و دلمان از این نتیجه شاد و چشمانمان به جمال امام موسی روشن شود.
لازم به ذکر است، ستاد آزادی امام موسی صدر با حضور تعدادی از جوانان علاقهمند به ایشان شکل گرفته و پیگیری وضعیت ربودن امام موسی صدر و ترویج اندیشههای این متفکر شیعی از مهمترین اهداف تشکیل این ستاد است.
عصر دوشنبه انجام شد؛
دیدار اعضای ستاد آزادی امام موسی صدر با آیتالله جوادی آملی و سید حسن خمینی
قم - خبرگزاری مهر: اعضای ستاد آزادی امام موسی صدر با آیتالله جوادی آملی و حجتالاسلام سید حسن خمینی در قم دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، تعدادی از اعضای ستاد آزادی امام موسی صدر بعدازظهر دوشنبه در سفری به قم، در محل بنیاد بینالمللی علوم وحیانی اسراء حضور یافتند و با آیتالله عبدالله جوادی آملی از مراجع قم دیدار و گفتگو کردند.
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