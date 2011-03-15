پرداخت یارانه داروها به امسال نرسید/ نگرانی بیماران از بحران دارویی

دکتر علی سبحانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هنوز مطالبات 170 میلیارد تومانی شرکتهای تامین کننده داروهای یارانه ای از سوی وزارت بهداشت پرداخت نشده است.

وی با اشاره به تماسهایی که تا امروز با وزارت بهداشت داشته است، افزود: ذی حساب این وزارتخانه به ما گفت که پرداخت این مطلبات تا پایان امسال بعید است اما قول می دهیم در فروردین 90 مطالبات پرداخت شود.

سبحانیان پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان داشته بود که حدود 8 ماه است یارانه دارو به شرکتهای تامین کننده داروهای یارانه ای پرداخت نشده و همین مسئله باعث شده این شرکتها در تامین داروهای حیاتی و مورد نیاز بیماران خاص دچار مشکل شوند.

رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با اشاره به بیمارانی که از این قبیل داروها مصرف می کنند، افزود: از روز گذشته به صورت موردی شاهد مراجعات این بیماران برای تهیه دارو هستیم که این مسئله می تواند نگران کننده باشد.

این در حالی است که دکتر احمد شیبانی، معاون غذا و داروی وزارت بهداشت هفته گذشته در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر علت تاخیر در پرداخت مطالبات شرکتهای تامین کننده داروهای یارانه ای، عنوان داشت که علت این تاخیر را باید از دولت سئوال کنید.

هم اکنون یک بیمار پیوند کلیه برای تهیه داروهای یارانه ای هر ماه 30 تا 40 هزار تومان پرداخت می کند اما اگر قرار باشد داروها را آزاد تهیه کند باید حدود 2.5 میلیون تومان پل بدهد که غیرممکن است. همچنین هزینه ای که بابت مصرف شیرهای ضد آلرژی برای کودکانی که نمی توانند شیر مادر و شیر خشک بخورند، هر ماه حدود 2 میلیون است.