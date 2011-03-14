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۲۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۴۷

وزیر ارشاد تسلیم کرد؛

دعوت احمدی نژاد از کرزای برای شرکت در جشن نوروز

دعوت احمدی نژاد از کرزای برای شرکت در جشن نوروز

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در دیدار حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در محل ارگ ریاست جمهوری این کشور دعوتنامه احمدی نژاد رئیس جمهور ایران برای شرکت در جشن نوروز را تسلیم وی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دراین دیدارکه وزرای فرهنگی کشورهای عضو اکو حضور داشتند، حسینی وزیر ارشاد به نمایندگی ازهیئت های شرکت کننده درنشست فرهنگی اکو،دستاوردها،اقدامات واهداف این نشست را تشریح کرد.

وزیرفرهنگ وارشاد اسلامی کشورمان هدف ازبرگزاری جلسات فرهنگی کشورهای عضو اکو را، استفاده ازظرفیت های  فرهنگی کشورهای منطقه برای افزایش همکاری ها دانست و بر استمرار این جلسات تاکید کرد.

 حسینی همچنین برگزاری جلسه فرهنگی اکو در کابل وافتتاح نمایشگاه مشترک کتاب ایران وافغانستان را با اهمیت خواند.
 
وزیرفرهنگ وارشاد اسلامی در پایان ضمن ابلاغ پیام دکتراحمدی نژاد رئیس جمهوری کشورمان به کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ،ازوی برای شرکت در جشن نوروز 1390 درایران دعوت بعمل آورد.
 
کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان برگزاری جلسات فرهنگی اکو و افتتاح نمایشگاه کتاب ایران و افغانستان را گامی مثبت درراستای  شناخت مردم منطقه ازیکدیگردانست و گفت:دراین شرایط حساس اقدامات فرهنگی حرکتی مهم بحساب می آید که ضروری است کشورهای منطقه توجه بیشتری به گسترش تعاملات فرهنگی نمایند. 
کد مطلب 1274365

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