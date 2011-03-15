کاهش 30 درصدی تولید برق ژاپن/ همکاری توکیو و تهران در مدیریت حوادث

"کین ایچی کومانو" سفیر ژاپن در تهران با حضور در خبرگزاری مهر درباره آخرین وضعیت کشورش پس از وقوع زمین لرزه 8.9 ریشتری و سونامی در شمال شرق ژاپن گفت: هنوز شمار دقیق قربانیان زلزله مشخص نیست و هر روز بر شمار آنها افزوده می شود اما تاکنون مرگ هزار و 833 نفر و مفقود شدن 9 هزار و 200 فرد دیگر تایید شده که فاجعه بزرگی است.

وی تاکید کرد: 85 سال پیش یک زلزله فوق العاده قوی در ژاپن رخ داد که پیش از 100 هزار نفر در نتیجه آن کشته شدند که از جمله خویشاوندان من در میان این افراد بودند. البته اقدامات پیشگیرانه زیادی برای مقابله با صدمات زلزله در ژاپن صورت گرفته است و مردم تا حدودی آمادگی دارند اما سونامی ناشی از این زمین لرزه غافلگیرانه بود، تاجایی که امواج به ارتفاع 10 متر رسیده و همه چیز را بلعیده است.

دولت ژاپن درپی آن است تا با پاشیدن آب دریا به واحد 2 نیروگاه هسته ای فوکوشیما، آن را خنک نگه دارد و مانع انفجار آن شود.

سفیر ژاپن در تهران گفت: هنوز مکانهایی وجود دارد که دسترسی به آنها وجود ندارد و مشخص نیست تعداد واقعی قربانیان چقدر است و این امکان وجود دارد که تمام ساکنان این مناطق کشته شده باشند اما قصد ما محرمانه نگاه داشتن آمارها نیست.

وی در ادامه به تجربیات کافی ژاپن درباره خطر ناشی از نشت مواد رادیواکتیو پرداخت و گفت: ژاپنی ها آگاهی بیشتری درباره خطر ناشی از نشت مواد رادیواکتیو و امکان آسیب دیدن نیروگاه هسته ای فوکوشیما در مقایسه با دیگر کشورها دارند، بنابراین در چنین وضعیتی حداکثر پیش بینی ها صورت گرفته بود اما با این حال چنین پدیده ای اتفاق افتاد و جهانیان باید از آن درس بگیرند.

سفیر ژاپن در تهران در رابطه با همکاری ژاپن و ایران در خصوص مدیریت در مقابل حوادث طبیعی همچون زلزله گفت: تجربیات ژاپن در مقابله با زلزله می تواند به مدیریت بحران در شهر تهران کمک کند. وضعیت تهران شبیه وضعیت توکیو است و اگر زلزله شدیدی در این شهر روی دهد فاجعه بار خواهد بود.

وی افرود: هم اکنون 30 درصد از تولید برق ژاپن کاهش یافته و برق در بسیاری از مناطق ژاپن قطع شده است و جیره بندی برق به دلیل خروج نیروگاه هسته ای از چرخه تولید برق بر حمل و نقل عمومی تاثیر گذاشته و باعث ترافیک سنگین در کشور شده است. متاسفانه به خاطر تراکم ترافیکی مردم نتوانستند خود را به جای امن برسانند و موج سونامی مردم را بلعید و این امر موجب کشته شدن افراد بسیاری شد.

سفیر ژاپن در تهران تاکید کرد: در شرایط اضطراری که توسط زلزله ایجاد می شود شبکه ارتباطات و اطلاعات از کار می افتد و نیازمند ایجاد شبکه برق اضطراری هستیم و ایران و ژاپن در این زمینه همکاری دارند.

سفیر ژاپن در تهران در رابطه با انفجار در واحد شماره 1 و 3 نیروگاه هسته ای فوکوشیما گفت: این انفجار در ناحیه ای بود که بیشترین آسیب را از زلزله دید وفرودگاه، مناطق مسکونی و این نیروگاه دچاراین آسیب شدند. همچنین روز سه شنبه یک انفجار هیدروژنی در واحد شماره 3 نیروگاه هسته ای فوکوشیما روی داد اما جای خوشبختی است که هنوز محفظه سوخت هسته ای از بین نرفته و شرایطی که در فاجعه چرنوبیل روی داد، در اینجا وجود ندارد.

وی دلیل انفجار را ترکیب اکسیژن موجود در نیروگاه با هیدروژن انباشته شده در محیط توصیف کرد و گفت: هر چند مقداری تشعشعات هسته ای نشست کرده اما آنقدر خطرناک نبوده و دولت تصیم گرفته تا اقداماتی را برای خنک نگاه داشتن میله های سوخت هسته ای انجام بدهد.

هم اکنون 30 درصد از تولید برق ژاپن کاهش یافته و جیره بندی برق به دلیل خروج نیروگاه هسته ای از چرخه تولید برق بر حمل و نقل عمومی تاثیر گذاشته و باعث ترافیک سنگین در کشور شده است.

سفیر ژاپن در تهران افزود: دولت ژاپن درپی آن است تا با پاشیدن آب دریا واحد 2 نیروگاه هسته ای فوکوشیما را خنک نگه دارد و مانع انفجار آن شود. در حقیقت، هنوز هم امکان بروز فاجعه در نیروگاه وجود دارد اما به دنبال جلوگیری از چنین فاجعه ای هستیم.

وی در رابطه با تاثیرات زیست محیطی و تبعات زلزله گفت: مناطق وسیعی زیر سونامی قرار گرفته است و از نظر زیست محیطی این زلزله 8.9 ریشتری تاثیر سوئی را خواهد گذاشت.

ادامه دارد...