صلیب سرخ خواستار رعایت حقوق بین المللی در لیبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو، "یاکوب کلنبرگر" رئیس این کمیته امروز دوشنبه گفت : طی چند روز گذشته پزشکان محلی شاهد افزایش تعداد مجروحانی بوده‌اند که در بیمارستان‌های اجدبیه و مصراته پذیرش می‌شوند. همچنین مصراته در روزهای اخیر صحنه‌ درگیری‌های شدید و حملات هوایی بوده است.

وی افزود: تیم جراحی ما در اجدابیه در شرق کشور به جراحی 55 مجروح کمک کرده است. این افراد تنها در طول این هفته به بیمارستان شهر منتقل شده‌اند که این امر نشانه‌ شدت گرفتن درگیری‌هاست.

رئیس کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ از تمام طرفهای درگیر خواست بین غیرنظامیان و رزمندگان تمایز قائل شده و فقط به اهداف نظامی حمله کنند. به گفته وی، رعایت این اصل در شرایطی که به نظر می‌رسد بیش تر درگیری‌ها در مناطق پرجمعیت اتفاق می‌افتد‌ و غیرنظامیان در معرض خطر جدی هستند، از همیشه ضروری ‌تر می کند.

کلنبرگر تاکید کرد : کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ درصدد دسترسی پیدا کردن به تمامی کسانی است که توسط مقامات لیبی و یا مخالفین مسلح در ارتباط با جنگ اخیر زندانی شده‌اند. وی اعلام کرد: باید همیشه با تمام زندانیان به روشی انسانی رفتار و آنان را در شرایط مناسبی نگه داشت.