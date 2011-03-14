خلع سلاح 10 شورشی در قندهار/ طالبان مسئولیت انفجار مرگبار در قندوز را پذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، وزارت کشور افغانستان در گزارشی از کشته شدن دست کم یک نفر و زخمی شدن چهار فرد دیگر در جنوب این کشور خبر داد.

این انفجار ساعت 8:30 به وقت محلی در ولایت ننگرهار حدود 120 کیلومتری شرق شهر کابل روی داد که در نتیجه آن یک نفر کشته و سه فرد دیگر زخمی شدند.

ایساف همچنین در گزارشی دیگر اعلام کرد ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت محلی در رویدادی دیگر در جنوب افغانستان اعضای طالبان موشکی را در شهر غزنی در 125 کیلومتری جنوب کابل پرتاب کردند، اما در نتیجه این حمله به فردی آسیب وارد نشد.

بر اساس این بیانیه مطبوعاتی نیروهای پلیس افغانستان تحقیقات خود را درباره علت این حادثه آغاز کرده اند.

همچنین والی قندهار از خلع سلاح 10 عضو طالبان در ولایت قندهار در جنوب افغانستان و پیوستن این افراد به دولت خبر داد.

خبر دیگر اینکه طالبان مسئولیت انفجار انتحاری در شهر قندوز در شمال افغانستان را که منجر به کشته شدن 37 نفر و زخمی شدن 34 فرد دیگر شد، پذیرفت.

این انفجار ساعت 2 بعد از ظهر به وقت محلی در مرکز گرفتن داوطلب برای حضور در ارتش افغانستان روی داد. انفجار امروز دوشنبه زمانی روی داد که دو گروه در محوطه ای در نزدیک مرکز گرفتن داوطلبان برای حضور در ارتش افغانستان والیبال بازی می کردند و در نتیجه این انفجار افراد تماشاچی کشته و زخمی شدند.

به گفته دکتر "همایون خاموش" رئیس بیمارستان قندوز قربانیان این حادثه از نظامیان ارتش افغانستان و غیرنظامیان از جمله کودکان بودند.