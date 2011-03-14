برای امنیت بیشتر بازیکنان بیرون ریاض هتل گرفتیم/ به داوران عمانی اعتراض کردیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عربستان، منصور پورحیدری در جمع خبرنگاران گفت: ما انتظار چنین سرمایی را در شهر ریاض نداشتیم و شب گذشته زیر بارش شدید باران تمرین کردیم. ضمن اینکه روز نخست زمین مناسبی در اختیار ما قرار نگرفت اما با هماهنگی های صورت گرفته شب گذشته تمرین تیم استقلال در زمین تیم الشباب (حریف تیم ذوب آهن) برگزار شد.

وی افزود: تغییر داوران این دیدار باعث شد در نشست هماهنگی امروز به این مسئله اعتراض کنیم اما ناظر بازی و ناظر داوری به ما اطمینان خاطر دادند مشکلی پیش نمی آید البته به عقیده ما انتخاب ناظر اردنی با داوران عمانی غیر معقول است.

وی شرایط استقلال را بسیار خوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: تیم استقلال و السد مدعیان صعود از این گروه هستند و برای اینکه به این موضوع قطعیت دهیم باید در بازی فردا مقابل النصر پیروز شویم.



وی در پایان با بیان اینکه استقلال در تمام بازیهای این گروه پیراهن آبی بر تن می کند در پاسخ به این سئوال که سرمای هوا باعث می شود که شما در این دیدار پیراهن آستین بلند بر تن کنید گفت: این قوانین مسابقات است و ما در بازی فردا هم پیراهن آستیل کوتاه بر تن می‌کنیم.