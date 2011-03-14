به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عربستان، عصر امروز و پیش از نشست هماهنگی تیم هماهنگی پرویز مظلومی در جمع خبرنگاران گفت: مشکل هوار ملامحمد برطرف شده و این بازیکن می تواند برابر النصر عربستان به میدان برود.

وی همچنین با ابراز تعجب و نارضایتی از تغییر داوران دیدار تیمش برابر النصر عربستان خاطرنشان کرد: پیش از این اعلام شده بود که داوران ژاپنی این دیدار را قضاوت می کنند اما امیدوارم در بازی فردا داوران عمانی تیم ما را اذیت نکنند.

وی همچنین تنها مشکل تیمش را دوری محل تمرین با محل برگزاری و استقرار این تیم در شهر ریاض دانست و تاکید کرد: در این چند روزه میزبانی خوبی از تیم ما صورت گرفت و ما آماده بازی با النصر هستیم.

وی در پایان در مورد انگشت نگاری و چهره نگاری از بازیکنان تیمش گفت: این قانون عربستان است که جدیدا وضع شده و اتباع هر کشوری که برای نخستین بار وارد این کشور می شوند انگشت نگاری و چهره نگاری می شوند. البته تنها مشکل ما در این بین معطلی بیش از حد آنها در انگشت نگاری و چهره نگاری بود و اینکه بعضی از نیروهای امنیتی فرودگاه برای بازیکنان ما کری های بی اهمیت می خواندند.

دیدار تیم های فوتبال النصر عربستان و استقلال ایران در هفته دوم رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا از گروه دوم ساعت 21 روز سه شنبه در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض برگزار خواهد شد.



