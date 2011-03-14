واکنش جنبش عدالتخواه به سفر احتمالی شاه اردن به ایران

به گزار خبرگزاری مهر، جنبش عدالتخواه دانشجویی با صدور بیانیه ای دعوت از عبدالله دوم پادشاه اردن را محکوم کرد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

درخبرها آمده است که دیکتاتور اردن ملک عبدالله درپی دعوت یکی از مسئولین دولتی قصد سفر به ایران را دارد. این اتفاق در زمانی است که موج بیداری اسلامی اکثر دیکتاتوریهای وابسته به غرب را فراگرفته و کشور اردن نیز یکی از مناطقی است که امید است این موج بیداری در آنجا سبب به زیر کشیده شدن ملک عبدالله این خائن به دنیای اسلام، گردد. هنوز اعمال ننگین این خیانتکار در زمان جنگ غزه از یاد نرفته است. همکاریهای این مزدور با رژیم غاصب صهیونیستی برهیچ کس پوشیده نیست.

بی شک ملک عبدالله یکی از جنایتکارانی است که دستش به خون بسیاری از مردم بیگناه فلسطین و اردن آغشته است. هموبود که با طرح بحث هلال شیعی به موج اسلام هراسی و ایران هراسی دامن زد. حال که مردم مسلمان کشور اردن برای پایان دادن به عمر این خائن که لکه ننگی برای آنها وسبب خفت و خواری آنهاست، قیام نموده اند، چرا این دیکتاتور باید به ام القری جهان اسلام قدم بگذارد؟

مسئولین سیاست خارجی کشور و در درجه اول وزیر امورخارجه جناب آقای صالحی باید به این مساله جوابگو باشند. اگر این خبر صحت ندارد آن را تکذیب نمایند و اگر خدایی ناکرده صحت دارد باید با عذرخواهی از مردم مسلمان ایران و مردم مبارز اردن هرچه سریعتر این سفر را لغو نمایند.

جنبش عدالتخواه دانشجویی به مسئولین وزارت خارجه هشدار می دهد که به انها اجازه نخواهد داد با آبروی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که ثمره خون شهدا و حاصل رنج و زحمت های مردم مسلمان ایران است، بازی نمایند.

واسلام علی من التبع الهدی

