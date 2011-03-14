پیروزی توزین الکتریک و راه و ترابری قم و شکست پتروشیمی بندرامام

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای این هفته عصر امروز دوشنبه با برگزاری پنج دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد که در یکی از این دیدارها تیم مدعی توین الکتریک با پیروزی برابر بانک سامان همچنان خود را در جمع مدعیان کسب عنوان قهرمانی نگه داشت.

راه و ترابری قم دیگر تیم مدعی کسب عنوان قهرمانی نیز برابر تیم ب . آ شیراز به پیروزی رسید تا همچنان صدر جدول را در اختیار داشته باشد. مهرام دیگر تیم پیروزی رقابتهای امروز بود که برابر پتروشیمی بندرامام به برتری رسید. نتایج پنج دیدار برگزار شده رقابتهای امروز به شرح زیر است:

* توزین الکتریک کاشانی 88 - بانک سامان 74

* راه و ترابری قم 97 - ب.آ شیراز 90

* شهرداری گرگان 71 - هیئت بسکتبال شهرکرد 56

* دانشگاه آزاد 97 - شرکت ملی حفاری 87

* مهرام 92 - پتروشیمی بندرامام 79