  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۰۴

هفته بیست و یکم لیگ بسکتبال/

پیروزی توزین الکتریک و راه و ترابری قم و شکست پتروشیمی بندرامام

پیروزی توزین الکتریک و راه و ترابری قم و شکست پتروشیمی بندرامام

هفته بیست و پنجم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور با پیروزی تیم های مدعی قهرمانی پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای این هفته عصر امروز دوشنبه با برگزاری پنج دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد که در یکی از این دیدارها تیم مدعی توین الکتریک با پیروزی برابر بانک سامان همچنان خود را در جمع مدعیان کسب عنوان قهرمانی نگه داشت.

راه و ترابری قم دیگر تیم مدعی کسب عنوان قهرمانی نیز برابر تیم ب . آ شیراز به پیروزی رسید تا همچنان صدر جدول را در اختیار داشته باشد. مهرام دیگر تیم پیروزی رقابتهای امروز بود که برابر پتروشیمی بندرامام به برتری رسید. نتایج پنج دیدار برگزار شده رقابتهای امروز به شرح زیر است:

* توزین الکتریک کاشانی 88 - بانک سامان 74
* راه و ترابری قم 97 - ب.آ شیراز 90
* شهرداری گرگان 71 - هیئت بسکتبال شهرکرد 56
* دانشگاه آزاد 97 - شرکت ملی حفاری 87
* مهرام 92 - پتروشیمی بندرامام 79

کد مطلب 1274375

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها