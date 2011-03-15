بیمارستان فارابی آماده پذیرش مصدومان چهارشنبه آخر سال است

دکتر محمود جباروند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بیمارستان فارابی به عنوان تنها مرکز شناخته شده در زمینه درمان بیماریهای چشم، در شب چهارشنبه آخر سال آماده پذیرش افرادی است که در حوادث احتمالی این شب دچار سانحه می شوند.

وی با تاکید بر اینکه تمامی پرسنل و کادر درمانی بیمارستان فارابی در آماده باشد کامل هستند، افزود: تمامی چشم پزشکان و اتاقهای عمل این بیمارستان در این شب آماده پذیرش مصدومان هستند.

جباروند با اعلام اینکه در این شب نوبت اعمال جراحی از قبل تعیین شده را به تاخیر می اندازیم، گفت: در شب چهارشنبه آخر سال اولویت با مصدومان احتمالی این شب است.

رئیس بیمارستان فارابی از وجود 29 اتاق عمل در این مرکز درمانی خبر داد و افزود: تمامی این اتاقهای عمل به همراه تیمهای درمانی در آماده باش کامل هستند.