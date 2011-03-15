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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۲۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بیمارستان فارابی آماده پذیرش مصدومان چهارشنبه آخر سال است

بیمارستان فارابی آماده پذیرش مصدومان چهارشنبه آخر سال است

رئیس بیمارستان چشم پزشکی فارابی از آماده باش این مرکز درمانی در پذیرش مصدومان حوادث احتمالی چهارشنبه آخر سال خبر داد.

دکتر محمود جباروند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بیمارستان فارابی به عنوان تنها مرکز شناخته شده در زمینه درمان بیماریهای چشم، در شب چهارشنبه آخر سال آماده پذیرش افرادی است که در حوادث احتمالی این شب دچار سانحه می شوند.

وی با تاکید بر اینکه تمامی پرسنل و کادر درمانی بیمارستان فارابی در آماده باشد کامل هستند، افزود: تمامی چشم پزشکان و اتاقهای عمل این بیمارستان در این شب آماده پذیرش مصدومان هستند.

جباروند با اعلام اینکه در این شب نوبت اعمال جراحی از قبل تعیین شده را به تاخیر می اندازیم، گفت: در شب چهارشنبه آخر سال اولویت با مصدومان احتمالی این شب است.

رئیس بیمارستان فارابی از وجود 29 اتاق عمل در این مرکز درمانی خبر داد و افزود: تمامی این اتاقهای عمل به همراه تیمهای درمانی در آماده باش کامل هستند.

کد مطلب 1274378

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