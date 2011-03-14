به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان پیراهن های همانند دیدار نخستش در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در برابر تیم الامارات امارات برای این دیدار استفاده می کند ناظر ای اف سی در اقدامی تعجب انگیز و خودسرانه به پیراهن های تیم ذوب آهن ایراد گرفت و از آنها خواست آنها را عوض کنند این مسئله با اعتراض مسئولان ذوب آهن همراه بود زیرا آنها اعتقاد داشتند اگر این لباس مشکل داشت چرا در بازی نخست ایرادی به آن گرفته نشد.

از سوی دیگر گرد و غبار در شهرهای مختلف عربستان از جمله جده و حتی شهر ریاض در روز گذشته زندگی مردم این شهر را تحت تاثیر گذاشته و حتی این مسئله باعث شد پرواز گروه نمایندگان ذوب آهن که صبح امروز از جده به ریاض صورت گرفت با تاخیر انجام شود. در این بین اما بارندگی شب گذشته و سرمای شدید هوا که همراه با وزش باد است باعث شده گرد و غبار هوای شهر ریاض تا حدودی کاهش یابد.