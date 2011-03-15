شرکت برق لرستان ارتقا یافت

محمد بحرینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: بر اساس ابلاغ شرکت توانیر در خصوص نتایج حاصله از شاخص های ارزیابی در سطح شرکت های توزیع برق کشور شرکت توزیع برق لرستان موفق به ارتقا درجه جدید به سطح A شد.

وی ادامه داد: مطابق درجات ارتقاء سطوح سازمانی شرکت های توزیع برق درجه C پائین ترین درجه A بالاترین درجه می باشد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد مدیریت توزیع برق شهرستان ازنا در 11ماهه گذشته اشاره کرد و گفت: در این مدت هشت هزار و 820 متر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف هوایی احداث و اصلاح شده است.

بحرینی ادامه داد: این میزان شبکه توزیع برق در شهرستان ازنا با اعتباری بالغ بر هشت هزار و 450 میلیون ریال انجام شده است.

وی احداث شبکه فشار متوسط هوایی به طول 8 کیلومتر، نصب 31 دستگاه پست های هوایی عمومی و اختصاصی، اصلاح 4 هزار و 520 متر شبکه فشار ضعیف و اصلاح 3 هزار و 500 متر شبکه فشار ضعیف را از دیگر اقدامات انجام ده در شهرستان ازنا برشمرد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان لرستان همچنین به اقدامات انجام شده در سطح شهرستان پلدختر برای کاهش مصرف برق اشاره کرد و بیان داشت: در بازدیدی که از شهرستان پلدختر، بخش معمولان و چند روستا از توابع این شهرستان داشتیم تعداد 650 دستگاه چراغ معابر با لامپ کم مصرف 23 و70 وات جهت جایگزینی معابر قدیمی اختصاص داده شد.

بحرینی ادامه داد: با نصب این لامپ ها سالانه 362 هزار ریال کیلووات ساعت صرفه جویی در مصرف برق حاصل می شود.