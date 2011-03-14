باتلاق بین المللی جازموریان به توجه ویژه نیاز دارد

محمد گرشاسبی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به موقعیت خاص باتلاق جازموریان در استان کرمان اظهارداشت: این باتلاق بدلیل خشکسالی سالهای گذشته دچار تحولات طبیعی شده است.
وی این منطقه را یکی از مناطق بکر عرصه طبیعی کشور دانست که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
این مسئول افزود: منطقه جازموریان دارای پتانسیلهای بالایی است که می توان با بهره گیری از آنها در راستای توسعه این منطقه گامهای موثری برداشت.
گرشاسبی ادامه داد: تولید علوفه با توجه به خشکسالیهای پیاپی در این منطقه از پتانسیلهای قابل توجه منطقه است زیرا بدلیل خشکسالی در مناطق مجاور نیاز جدی در این خصوص احساس می شود.
وی همچنین استفاده از انرژی خورشیدی بدلیل شرایط خاص این منطقه را از دیگر توانایی های جازموریان دانست.
وی ادامه داد: این منطقه دارای طبیعتی بکر و دست نخورده است که همچنان ناشناخته باقیمانده است.
گرشاسبی افزود: این منطقه 300 هزار هکتار وسعت با پوشش گیاهی و جانوری متنوع دارد که از جنبه های گوناگون می تواند مورد توجه قرار گیرد.
وی از برپایی همایش جازموریان در آینده نزدیک خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با برپایی این همایش توانمندیهای جازموریان نمایان شود.
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