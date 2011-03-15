شهریه مهدکودک 1400 کودک بی بضاعت لرستانی رایگان شد

پری خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در سالجاری هزار و 400 کودک بی بضاعت و تحت پوشش از خدمات مهدهای کودک شهری، روستایی و حاشیه ای به صورت رایگان بهره مند شدند.

وی یادآور شد: شهریه این تعداد کودک مبلغی بالغ بر ۹۸ میلیون تومان بوده که توسط سازمان بهزیستی لرستان پرداخت شده است.

کارشناس مسئول دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی لرستان خاطر نشان کرد: هم اکنون ۱۴ هزار و ۳۰۰ کودک در ۳۲۵ مهدکودک شهری و روستایی در سطح استان تحت پوشش قرار دارند.

خدایی همچنین از بیمه 260 مربی و مدیر روستا مهد در این استان خبر داد و بیان کرد: در 9 ماه نخست سالجاری ۱۰۳ برگ پایان دوره برای مربیان شرکت کننده در دوره آموزشی بهداشت و سلامت دهان و دندان صادر شده است.