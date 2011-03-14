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۲۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۲۹

مخالفت فرمانداری تهران با افزایش نرخ پارکبان

مخالفت فرمانداری تهران با افزایش نرخ پارکبان

فرمانداری تهران با مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر افزایش نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک و نرخ پارکبان در تهران مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون استاندار و فرماندار تهران گفت: کمیته انطباق رسیدگی به مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در فرمانداری تهران مصوبه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک را مورد اعتراض قرار داد.

محسن نائبی افزود: این مصوبه به دلیل عدم رعایت مصوبات هیئت وزیران که هرگونه تصمیم گیری در مورد تعداد، نوع و مبلغ آرم ورود به محدوده طرح ترافیک را منوط به تائید وزیر کشور دانسته است را مورد اعتراض قرار داده و با این مصوبه مخالفت کرد.

وی همچنین به مصوبه دیگر شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر افزایش یکصد تا 600 درصدی قیمت توقف در حاشیه های خیاباهای شهر تهران تحت عنوان پارکبان را مورد اشاره قرارداد و گفت: این مصوبه تحت عنوان " توسعه و بهبود وضعیت پارکینگها و توقفگاههای عمومی در شهر تهران" در کمیته انطباق مطرح شد که براساس مواد قانونی مورد اعتراض فرمانداری قرار گرفته و با این مصوبه شورای شهر تهران نیز مخالفت شد.

کد مطلب 1274390

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