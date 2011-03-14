مظلومی: مجیدی مانند مسی است/ به این پیروزی قبل از شهرآورد نیاز داریم

پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به عربستان گفت: با توجه به نتیجه مساوی در بازی نخست نیاز به پیروزی در این دیدار داریم تا پیش از شهرآورد تهران روحیه بازیکنان افزایش یابد.

وی با بیان اینکه بازی با النصر ساده نیست تاکید کرد: ما با توجه به اطلاعاتی که از حریف داشتیم تمرینات را برنامه ریزی کردیم و حتی در هوای خراب و همراه با بارندگی تمرینات را به بزرگترین شکل انجام دادیم. بازی فردا به بازیکنان بستگی دارد که با تمرکز لازم و توجه نکردن به تماشاگران زیاد تیم حریف برنامه های تاکتیکی را برای موفقیت تیم اجرا کنند.

سرمربی تیم استقلال النصر را اصلی ترین حریف تیمش در مرحله گروهی دانست و اظهار داشت: این بازی برای ما بسیار مهم است زیرا هر دو تیم برای صعود رقیب یکدیگر هستند. ضمن این که این یک دیدار ملی برای ما محسوب می شود و باید تلاش کنیم ما دست پر به ایران بازگردیم. ما نباید مانند بازی گذشته حتی یک لحظه هم غفلت کنیم.

وی در موردر اظهار نظر اخیر مربی پرسپولیس در مورد اینکه استقلال بدون فرهاد مجیدی قدرت کمتری دارد تصریح کرد: ما در خیلی از بازیها بدون فرهاد پیروز شدیم اما نباید فراموش کرد غیر از مسائل تیمی خلاقیت ستاره ها هم در پیروزی تیم ها تاثیرگذار است. به طور مثال مسی در بارسلونا همه کاره این تیم است و اگر روزی وی نباشد بارسلونا ضرر می کند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال اضافه کرد: در بازی گذشته تیم السد قطر روی خلاقیت ستاره خود گل تساوی را به ثمر رساند ضمن اینکه اینجا و در کشورهای عربی همه از فرهاد مجیدی می ترسند و این یک حسن بزرگ برای تیم ماست.

مظلومی تجهیزات ورزشگاه الشباب و النصر را بسیار حرفه ای خواند و داشتن چنین تجهیزاتی را برای تیم های ایرانی خصوصا استقلال یک آرزو دانست و افزود: بازی ما یک بازی ملی است و امیدوارم مسئولان و رسانه های ایران همانند کشور عربستان که همه از تیمهایشان حمایت می کنند از استقلال و سه نماینده دیگر ایران در لیگ قهرمانان آسیا حمایت کنند زیرا موفقیت این تیم ها موفقیت فوتبال باشگاهی و ملی ایران است.

وی در پایان با بیان اینکه تیمش باید هر سه روز به یک مسابقه به میدان برود و در مواردی مجبور می شود به خاطر یک دیدار مسابقه ای دیگر را فدا کند و به بازیکنان اصلی اش استراحت دهد گفت: حیف است تیم به عربستان بیاید و بازیکنان به زیارت نروند. ما بعد از بازی فردا دو روز دیگر برای زیارت در عربستان می مانیم و سپس باید روز 29 اسفند با تیم صبا در تهران بازی کنیم. امیدوارم مسئولان بیش از گذشته به فکر نمایندگان ایران که آبروی فوتبال کشور را در آسیا هستند باشند.