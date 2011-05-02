ولی الله صالحی در گفتگو با مهر با بیان اینکه امروز در کشور هر فردی که به سن کار می رسد نمی نشیند تا برای او کار ایجاد شود بلکه خودش به دنبال شغلی می رود تا معیشت خود را تامین کند، گفت: بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی برای تامین معیشت خود در کارهای غیرتخصصی مشغول به فعالیت می شوند.

عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور با اشاره به کار کودک که به دنبال تامین معیشت صورت می گیرد، اظهار داشت: بنابراین اگر مسئولان و دست اندرکاران هیچ کاری نیز انجام ندهند کسی بیکار نمی نشیند و به دنبال معیشت خود حرکت می کند.

کسی منتظر کار نمی‎نشیند

صالحی ادامه داد: در گذشته خانواده ها دو مسئولیت داشتند که یکی یاد دادن قرآن به فرزندان و دیگری آموزش یک شغل بوده است که حالا شاید بتوان آن را استاد شاگردی نامید ولی امروز موقعیت ها متفاوت شده است به نحوی که نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه کشور باید از خود بهره وری قابل قبول نشان دهد.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: همچنین اگر از زمان به صورت درست استفاده نکنیم زیان خواهیم دید مانند کسی که می خواهد مهارتی را یاد بگیرد و در مقطعی خاص از سن خویش نیز باید انجام شود. از سویی نیز متاسفانه هم اکنون در دانشگاه ها کتاب هایی تدریس می شود که کاربردی در بازار کار کشور ندارند چون بیشتر آنها ترجمه شده هستند و دانشجویان نیز برای دستیابی به مدرک آنها را می خوانند.

نماینده کارگران کشور در شورای عالی کار، تاکید کرد: اما برای سرمایه گذاری که اصلی ترین محور ایجاد شغل و تولید است مطابقتی بین کار و تحصیلات دانشگاهی وجود ندارد.

ثبت شرکت؛ حداقل 2 ماه

صالحی با اشاره به این موضوع که هم اکنون برای ثبت یک شرکت بیش از 2 ماه زمان نیاز است، افزود: اینها از موانع سرمایه گذاری است اما افرادی هستند که مدیریت، توانمندی و ظرفیت سرمایه گذاری برای اشتغال زایی و راه اندازی کسب و کار را دارند ولی فقط از این دستگاه به آن دستگاه می روند.

عضو شورای عالی کار با بیان این مطلب که من نماینده کارگران هستم اما با کارفرمایان و دولت جدا نیستیم، گفت: وظیفه مسئولان فضا سازی در کارها است اما دخالت درست نیست. ایجاد امنیت در سرمایه گذاری نیز از اموری است که دولت باید آن را انجام دهد.

وی تصریح کرد: بنابراین اگر بستر ایجاد فرصت های شغلی فراهم شود می توان به تحقق 2 میلیون و 500 هزار فرصت جدید شغلی امیدوار بود البته افراد نیز باید تشویق شوند تا منابع خود را در راستای ایجاد اشتغال هزینه کنند تا بتوان به ایجاد مشاغل مولد امیدوار بود.

واردات بی‌رویه

این مقام مسئول کارگری کشور، اظهار داشت: دولت نیز باید به نسبت توانمندی ها و ظرفیت های منطقه ای برنامه ریزی کند. کنترل واردات بی رویه و قاچاق کالا از مواردی است که لزوما باید آن را برای دستیابی به اهداف اشتغال زایی دنبال کرد.

نماینده کارگران کشور در شورای عالی کار، افزود: در حال حاضر هم نمی توان گفت که واردات بی رویه و قاچاق توسط یک نفر انجام می شود. ما در داخل کشور تولیدات فراوانی را داریم که در انبارها مانده است و واردات بی رویه کالاهای تولید داخل را غیررقابتی کرده است.

صالحی تصریح کرد: تاکید من روی این موضوع است که پروسه ایجاد شغل و سرمایه گذاری باید فراهم شود به نحوی که برای ثبت شرکت و دریافت مجوزها چند ماه زمان صرف نشود. همچنین بحث بانکی، نقدینگی و تسهیلات نیز از مسائل اساسی است.

کاخ‌های بانکی

وی بیان داشت: ما افرادی را داریم که کارآفرین هستند ولی منابع مورد نیاز را در اختیار ندارند. هم اکنون برخی بانکها ساختمان ای کاخ مانندی را برای خود ایجاد کرده اند که باید گفت نقدینگی به این سمت و سو گرایش پیدا کرده و لازم است تا در نظام بانکی اصلاح ساختار صورت پذیرد.

عضو شورای عالی کار، اظهار داشت: موضوع دیگر ادامه وابستگی کشور به منابع نفتی بوده که مانند سرمی است که به موجود زنده وصل باشد و این موجود فقط مواد آماده را مصرف می کند. این سرم باید کنده شود که در نهایت موفق به تنظیم منابع و مصارف خود شویم.