مردم منطقه انتظار میزبانی ملک عبدالله را از جمهوری اسلامی ندارند

محمدمهدی شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خبر سفر قریب الوقوع شاه اردن به ایران گفت: با توجه به شرایط فعلی منطقه و در حالی که ملتها نسبت به این گونه دیکتاتورها شدیدا اعتراض می کنند سفر وی به ایران به صلاح نبوده و موجب تقویت موضع این افراد می شود.

وی با اشاره به تحلیل غلط برخی از افراد مبنی بر این که تحولات اخیر منطقه با دست امریکا صورت گرفته است گفت: ولی واقعیت این است که نهضت های منطقه از انقلاب اسلامی و ایران ایستادگی در مقابل رژیم صهیونیستی الگو گرفته اند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، اردن را خط مقدم سازش با صهیونیست ها و سرخوردگی توده های مسلمان از این بابت دانست و گفت: ملک عبدالله همواره همسو با اسرائیل بوده و در در مسیر نزول مردم مسلمان منطقه گاه براشته است.

شهریاری با اعلام اینکه مادر شاه اردن انگلیسی است گفت: ارتباط عاطفی و نزدیک او موجب سو استفاده کشورهای استکباری از مردم مسلمان این کشور شده و همواره او بر اساس مطامع مستکبرین حرکت کرده است.

وی با اشاره به سرکوب مردم توسط دیکتاتورهای منطقه گفت: شاه اردن یکی از همین دیکتاتورها است که بنا به خواست استکبار مردم مسلمان خود را با خشونت سرکوب کرده است.

شهریاری در پایان سفر ملک عبدالله را به ایران مغایر با منافع کشورمان دانست و گفت: در شرایط امروز منطقه که ملتها با الگو گیری از جمهوری اسلامی حرکت های آزادیخوانه را آغاز کرده اند از ایران انتظار میزبانی شاه اردن را ندارند.