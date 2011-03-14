45 زندانی غیربزهکار با محکومیت مالی در کرج آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سنت های دیرین پایان سال خیرین شهرستان کرج نیز با خانه تکانی قلب و روح خود در سالروز میلاد امام حسن عسگری )ع(به استقبال سال نو شتافتند. در این مراسم مسئولان قضایی شهرستان کرج نیز با برپایی مراسمی تحت عنوان آزادی زندانیان بدهکار و محکومین به جبران خسارت، تعداد 45 نفراز این افراد را که تحت یک کمیته در راستای شناسایی و غربالگری و دارا بودن شرایط به کمک انجمن حمایت از زندانیان، آزاد کردند.

این مراسم با حضور مهدوی راد رئیس کل دادگستری استان البرز، علی فرهادی دادستان عمومی و انقلاب کرج و تمامی مدیران کل ادارات تابعه قوه قضاییه در استان، روسا و مسئولان واحدهای قضایی دادگستری کل استان البرز و جمعی از زندانیان به همراه خانواده های آنان آغاز شد.

در ابتدای مراسم رئیس کل دادگستری استان البرز به ایراد سخنرانی پرداخت وی درابتدا علت برگزاری این مراسم را آزادی تعدادی از افراد که به لحاظ بدهی محبوس هستند خواندو گفت: این افراد خسارتی به خود یا به همنوعان وارد نموده اند که به احتمال زیاد عمدی نبوده است و به همین دلیل خیرین و انجمن های حمایتی تلاش کرده اند تا مبلغی را تدارک ببینند و یا با رایزنی و مشورت با آسیب دیدگان در جهت آزادی به توافق برسند. به هر حال به طور مشترک یا مستقل موفق شدند تعدادی از زندانیان را آزاد نمایند.

مهدوی راد، با اشاره به نیکو دانستن این نوع کارها گفت: متاسفانه امروز زندان های ما با مسئله افزایش زندانی و حضور تعداد بی شماری که به به خاطر غفلت یا سهل انگاری و نه به شکل بزه کاری گرفتار شده اند، روبرو شده است.

وی گفت: گاهی مواقع نیز این مشکلات به خاطر کژکارکردی برخی از قوانین و مقرراتی است که در زندگی کنونی افراد دست و پاگیر و مشکل ساز است به گونه ایی که در گذشته یک تصادف در کوچه و معار موجب شد که فردی یمک الی چند دیه بدهکار شود و در هیچ برهه ای از زندگی خود نیز موفق به پرداخت بدهی اش نمی شد.

لیکن با کار و تلاش بی وقفه عزیزان در دستگاه قضایی این قانون از سال 87 اصلاح شد و ما تقریبا در این زمینه عملا مشکلاتمان برطرف شد زیرا با اصلاح این قانون اگر کسی تصادف کند در صورتی که فرد خاطی بیمه باشد وظیفه پرداخت دیه را بیمه متقبل می شود و در غیر این صورت صندوق پرداخت می نماید ضمن آنکه با اصلاح قانون حق بیمه زن و مرد به طور یکسان پرداخت می گردد.

مهدی راد در ادامه سخنان خود تاکید کرد: این قانون در اسلام به صورت دیگر در متن قوانین اسلامی آمده است که برای جبران خسارت، بار جبران خسارت بدوش افرادی از جامعه که دیه بر عاقله است قرار می گیرد. که با کارکرد بیمه وجه تشابه دارد و قانون بیمه نیز مورد تایید عقلانی جهانی است.

رئیس کل دادگستری استان البرز در بخش دیگر سخنان خود به مهریه اشاره کرد و گفت: جوانی در بحبوحه ازدواج مهریه همسر خود را به تاریخ تولید وی مثلا هزار و سیصد و پنجاه و پنج سکه انتخاب می کند پس از ازدواج و ناسازگاری با یکدیگر، مهریه را در اداره ثبت و یا دادگستری به اجرا گذاشته می شود و حال تا زمانی که به دادگاه ناتوانی در عدم پرداخت اعلام نماید باید درزندان بماند که البته این نیز از نواقص قانون است و باید مانند قانون دیه مورد بازنگری و اصلاح واقع شود.

مهدوی راد گفت: مواردی وجود دارد که جامعه باید خود آن را حل و فصل نماید زمانی که قوانین اصلاح شود دیگر افرادی با داشتن بدهی هایی مانند تصادفات یا مهریه وارد زندان نمی شود ضمن آنکه شهروندان نیز در معاملات دقت نظر بیشتری اعمال می نمایند و با فریب افراد شیاد به دام نمی افتند. ما می خواهیم گره هایی که ایجاد شده است را باز کنیم که این کار با قوانین قدیمی ناکارآمد امکان پذیر نیست لذا قوانین باید اصلاح شود.

رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن قدردانی از کلیه دست اندرکاران در برگزاری این مراسم و ابراز امیدواری برای اینکه در جامعه اسلامی مان زندان نداشته باشیم گفت: امیدوارم افرادی که در این جمع حضور دارند و به آغوش جامعه و خانواده خودشان برمی گردند سفیرانی باشند که در سالم سازی جامعه گام های مثبت بردارند.وی با آرزوی اینکه هیچ فرد زندانی نداشته باشیم به سخنان خود پایان داد.

سپس با اهدای شاخه های گل به 45 نفر از این زندانیان مراسم پایان یافت.