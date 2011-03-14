خیابانهای اصلی در کنترل مردم / مقدمه چینی عربستان برای اشغال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، به دنبال اوج گیری قیام مردمی در بحرین و به خطر افتادن پایه های رژیم حاکم براین کشور علاوه برورود هزاران مزدور و چماقدار عربستانی به بحرین، مقامهای رسمی سعودی از ورود افزون بر هزار نیروی نظامی این کشور به بحرین خبردادند .

پیش از این گزارشهای غیر رسمی در باره ورود هزاران نیروی نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به بحرین منتشر شده بود، اما مقامهای عربستانی تا روز دوشنبه در باره اینگونه خبرها سکوت اختیار کرده بودند.



نیروهای نظامی عربستان سعودی بعد از ظهر دوشنبه از پل رابط بین عربستان و بحرین گذشته و وارد خاک بحرین شدند.



منابع آگاه گزارش کردند که نیروهای عربستانی در کنار گروه کثیری از مزدوران و اوباش عربستانی برای سرکوبی انقلابیون بحرینی در روزهای آینده در خیابان های منامه و سایر مناطق بحرین وارد عمل خواهد شد.



شیخ حبیب الجمری یکی از علمای بحرین تایید کرد که نیروهای عربستانی به سمت میدان اللولوه در منامه که محل تجمع مخالفان حکومت بحرین است حرکت کرده اند.



قیام مردم بحرین در هفته های گذشته به آرامی از اعتصاب و تحصن در میدان اللولوه منامه پایتخت این کشور آغاز شد، اما نظامیان بحرین با حمله به تجمع کنندگان عده ای از آنان را به شهادت رسانده و دهها تن را مجروح کردند.



به گفته منابع احزاب و گروههای بحرینی سرکوبهای شدید و استفاده از چماقداران و اراذل و اوباش در سرکوب تظاهرات مردم بحرین ، روحیه آنان را خدشه دار نکرد و مردم همچنان به تظاهرات و مخالفت خود با رژیم حاکم این کشور ادامه می دهند.



این اعتراضات در بحرین پس از حوادث تونس و مصر که منجر به براندازی دیکتاتورهای این کشورها شد، صورت می گیرد.



تلویزیون دولتی بحرین نیز روز دوشنبه از ورود نیروهای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به بحرین برای آنچه که مقامهای رسمی بحرین آن را حفاظت از نظام ذکر کرده اند، خبر داد، اما منابع آگاه می گویند تنها نیروهای نظامی عربستان وارد بحرین شده اند و از نظامیان سایر کشورها ی عضو شورا در بحرین خبری نیست .



منابع بحرینی پیش از این از ورود طلایه داران ارتش عربستان به بحرین در روز شنبه هفته جاری خبر داده بودند.



روزنامه الایام چاپ بحرین نیز روز دوشنبه گزارش کرد که نیروهای نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس موسوم به سپر جزیره برای حفاظت از نظام بحرین وارد این کشور می شوند.



مردم بحرین در تظاهرات و تجمعاتی که در هفته های گذشته به شدت از سوی رژیم حاکم سرکوب شده است ، خواستار

اعطای آزادی های سیاسی و تغییر نظام حاکم از یک رژیم استبدادی به نظامی مردم سالار هستند.



درهمین حال 'عبدالرحمن العطیه' دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه ای ، بر حمایت و پشتیبانی مطلق کشورهای عضو شورای همکاری از بحرین در راستای اصل وحدت سرنوشت و ارتباط امنیتی کشورهای عضو شورا، تاکید کرد.



دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس گفته است: مسئولیت حفظ امنیت و ثبات، به اعتبار اینکه امنیت کشورهای عضو شورای همکاری اجزاء لاینفک از همدیگر به شمار می رود، یک مسئولیت جمعی است.



وی ادعا کرد که شورای همکاری خلیج فارس مخالف هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی بحرین است .



وزیران امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز در نشست این هفته خود تاکید کردند که از هر کشوری که در خطر باشد ، حمایت می کنند.



موج استعفای کارکنان و نیروهای پلیس بحرین



شماری از نیروهای پلیس و کارکنان وزارت کشور بحرین در اعتراض به استفاده نیروهای امنیتی بحرین از گلوله جنگی علیه تظاهرکنندگان، استعفا کردند.



محمود علوی افسر پلیس بحرین روز دوشنبه تاکید کرد: نیروهای امنیتی در روز 17 فوریه و همچنین دیروز یکشنبه از گلوله جنگی علیه تظاهرکنندگان استفاده کردند.



وی افزود: من با چشم خودم دیدم که نیروهای امنیتی از فاصله یک متری به تظاهرکنندگان بی دفاع شلیک می کردند.



این افسر مستعفی پلیس با تکذیب ادعاهای دولت بحرین مبنی بر اینکه گلوله ای به تظاهرکنندگان شلیک نشده است، خاطرنشان کرد: استفاده از گلوله های جنگی در روز 17 فوریه امری قطعی است، و شماری از تظاهرکنندگان به ضرب گلوله نیروهای امنیتی به شهادت رسیدند.



علوی تاکید کرد: علاوه بر شاهدان عینی، شرکت کنندگان در تظاهرات تصاویر شلیک به مردم را ثبت کرده اند.



این افسر مستعفی پلیس بحرین در ادامه فاش کرد که 600 نفر از کارکنان وزارت کشور در اعتراض به روند سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز استعفا کرده اند و انتظار می رود که در روزهای آینده بر شمار این افراد افزوده شود.



محمود علوی در ادامه از همه همکاران سابقش در وزارت کشور بحرین خواست با مراجعه به وجدان خود، به کار کردن در این وزارتخانه پایان داده و از سمت هایشان استعفا کنند.



علوی افزود: تظاهرات مردم بحرین کاملا مسالمت آمیز است، و تظاهرکنندگان در پاسخ به سلاح و گلوله های نیروهای امنیتی همواره به آنها گل اهدا خواهند کرد.



خیابانهای اصلی منامه در کنترل تظاهرکنندگان



به گزارش مهر، رئیس جمعیت الزهراء (س) دربحرین گفت: بسیاری از خیابانهای اصلی و مناطق مهم این کشور به کنترل تظاهرکنندگان درآمده است.



شیخ " محمد حبیب المقداد " عصر دوشنبه در گفتگو با العالم خاطر نشان کرد : کنترل خیابان های اصلی منامه پایتخت بحرین از جمله خیابانی که بندر تجاری منامه را به میدان اللؤلؤه متصل می کند و مهمترین ساختمانهای دولت و سفارت خانه خارجی درآن واقع است، در دست تظاهرکنندگان قرار دارد.



وی اظهار داشت: مسئولان بحرینی دیروز نیروهای ارتش را برای سرکوب تظاهرکنندگان درخیابان ها مستقر کردند؛ اما نتوانستند درعزم و اراده مردم خللی ایجاد کنند.



المقداد خاطرنشان کرد: با وجود شلیک گلوله های پلاستیکی و گاز اشک آور به سوی تظاهرکنندگان، آنها همچنان در خیابانها ماندند.



دخالت نظامی عربستان، به معنای اشغال بحرین است



المقداد با بیان اینکه نیروها و مزدوران مسلح سعودی، تانک و خودروهای زرهی خود را برای سرکوب تظاهرکنندگان بحرینی آماده می کنند، گفت: دخالت عربستان در امور داخلی بحرین به منزله اشغال این کشور و تعرض به مردمی است که تلاش می کنند از سلطه یک رژیم مستبد رهایی یابند و قانون را حاکم کنند، تا بتوانند زندگی آزاد و شرافتمندانه ای داشته باشند.