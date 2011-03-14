عربستان به مقامات یمن در سرکوب مردم کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه التجدید نیوز، منابع کشتیرانی در در بندر عدن اعلام کردند : عربستان دهها دستگاه خودرو و جنگ افزار نظامی ضد شورش در اختیار مقامات یمن قرار داده است.

منابع مذکور اعلام کردند : کشتی موسوم به تبوک، محموله خود را که شامل 75 خودروی نظامی و جنگ افزار بود، در ساعت شش عصر یکشنبه در بندر عدن تخلیه کرده است.

این منابع همچنین تصریح کردند: یک هئیت نظامی عربستانی به ریاست سرهنگ "مسکر عبدالرحمن الحارثی" و مقامات ارشد دیگری مانند "یوسف عبدالرحمن الطاسان"،"محمد عبدالعزیز العجاجی" و "محمد سعید القحطانی" در این کشتی حضور داشته اند.

به گفته منابع فوق، این کمکهای عربستانی در حالی به یمن اعزام می شود که رژیم علی عبدالله صالح در معرض نابودی قرار گرفته است و این ادوات ارسالی عربستان به تقویت گسترده ارتش یمن کمک می کند.