عبدالله در کنار مبارک نوک پیکان صلح با صهیونیست ها بوده است

به گزارش خبرنگار مهر محمد کرمی راد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره خبر سفر قریب الوقوع ملک عبدالله پادشاه اردن به کشورمان گفت: من فکر می کنم نخستین بازتاب منفی این امر به خانواده شهدا بازگردد که در زمان جنگ با پشتیبانی این خانواده ، صدام جنایت های بسیاری را مرتکب شد.

وی افزود: الان چه اتفاقی افتاده است که شاه اردن می خواهد به ایران بیاید ؟ آیا آنها استحاله شده و از کرده خود در دوره جنگ تحمیلی پشیمان شده اند. فکر می کنم این سفر جای تامل داشته و باید برای چنین دعوتی دقت بیشتری صورت می گرفت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این سفر را دارای بازتاب های گسترده و خاص در منطقه دانست و گفت: خیزش اسلامی که در منطقه بوقوع پیوسته و چشم هایی که معطوف ایران است این گونه سفرها را بر نمی تابد.

کرمی راد با اشاره به سابقه تاریخی اقدامات دیکتاتورهایی مثل مبارک و ملک عبدالله گفت: آنها در نوک پیکان صلح با صهیونیست ها بوده و مرعوب استکبار و لابی صهیونیستی هستند.

وی در پایان این گونه سفرها به مصلحت کشور ندانست و گفت: مردم فلسطین که ایران را حامی خود می دانند دل خوشی از این گونه افراد ندارند.