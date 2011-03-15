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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۵۳

جام جهانی کشتی - روسیه/

آزادکاران ایران صبح امروز عازم مسکو شدند

آزادکاران ایران صبح امروز عازم مسکو شدند

اعضای تیم ملی کشتی آزاد جوانان کشورمان صبح امروز برای حضور در جام جهانی روسیه عازم مسکو شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحیمی و یاسر حیدرقلی نژاد در وزن 55 کیلوگرم، عباس دباغی و آقاجانی در وزن 60 کیلوگرم، مصطفی حسین خانی در وزن 66 کیلوگرم، حسن طهماسی و حسام مقدم در وزن 74 کیلوگرم، احسان امینی و میثم مصطفی جوکار در وزن 84 کیلوگرم، رضا یزدانی و عباس طحان در وزن 96 کیلوگرم و محمد رضا آذرشکیب و کمیل قاسمی در وزن 120 کیلوگرم ملی پوشان تیم ایران در جمهوری داغستان هستند. تیم ایران امسال با یک ترکیب جوان و دگرگون شده و با نفرات برتر جام تختی راهی جام جهانی شد.

غلامرضا محمدی سرمربی، امیر توکلیان، محسن کاوه، مصطفی میرعمادیان و ابراهیم مهربان مربیان تیم ملی در ایران رقابتها هستند. البته محسن کاوه مربی و حسام مقدم کشتی گیر وزن 74 کیلوگرم کشورمان بدلیل صادر نشدن ویزا از سوی سفارت روسیه در تهران همراه تیم به مسکو نرفتند و در صورت فراهم شدن شرایط صبح چهارشنبه راهی روسیه می شوند.

رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد روزهای 28 و 29 اسفندماه با حضور 10 تیم برتر دنیا در شهر کاسپیسک جمهوری داغستان روسیه برگزارمی شود. تیم ایران سال گذشته در این مسابقات نایب قهرمان شده بود.

کد مطلب 1274419

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