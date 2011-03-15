آزادکاران ایران صبح امروز عازم مسکو شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحیمی و یاسر حیدرقلی نژاد در وزن 55 کیلوگرم، عباس دباغی و آقاجانی در وزن 60 کیلوگرم، مصطفی حسین خانی در وزن 66 کیلوگرم، حسن طهماسی و حسام مقدم در وزن 74 کیلوگرم، احسان امینی و میثم مصطفی جوکار در وزن 84 کیلوگرم، رضا یزدانی و عباس طحان در وزن 96 کیلوگرم و محمد رضا آذرشکیب و کمیل قاسمی در وزن 120 کیلوگرم ملی پوشان تیم ایران در جمهوری داغستان هستند. تیم ایران امسال با یک ترکیب جوان و دگرگون شده و با نفرات برتر جام تختی راهی جام جهانی شد.

غلامرضا محمدی سرمربی، امیر توکلیان، محسن کاوه، مصطفی میرعمادیان و ابراهیم مهربان مربیان تیم ملی در ایران رقابتها هستند. البته محسن کاوه مربی و حسام مقدم کشتی گیر وزن 74 کیلوگرم کشورمان بدلیل صادر نشدن ویزا از سوی سفارت روسیه در تهران همراه تیم به مسکو نرفتند و در صورت فراهم شدن شرایط صبح چهارشنبه راهی روسیه می شوند.

رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد روزهای 28 و 29 اسفندماه با حضور 10 تیم برتر دنیا در شهر کاسپیسک جمهوری داغستان روسیه برگزارمی شود. تیم ایران سال گذشته در این مسابقات نایب قهرمان شده بود.