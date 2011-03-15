تفاهمنامه همکاری بین ولایت هرات افغانستان و خراسان رضوی امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، استاندار خراسان رضوی شامگاه دوشنبه در مراسم امضای این تفاهم نامه اظهار داشت: توسعه و گسترش روابط همه جانبه جمهوری اسلامی ایران با افغانستان در دستور کار مدیران بوده و مورد تاکید مسئولان عالی کشور است.

محمود صلاحی افزود: جمهوری اسلامی ایران در شرایط مختلف همواره با حفظ احترام متقابل و حسن همجواری به کمک دولت و ملت افغانستان شتافته است.



استاندار خراسان رضوی گفت: کمک جمهوری اسلامی ایران در بازسازی افغانستان با روی کار آمدن دولت جدید همواره در دستور کار بوده که از آن جمله می توان به احداث راه آهن خواف – سنگان - هرات اشاره کرد که سه قطعه آن تاکنون اجرا شده و 100 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل این پروژه در سال آینده اختصاص یافته است.

داود شاه صبا والی هرات نیز در این دیدار ضمن مثبت ارزیابی کردن سفر خود به خراسان رضوی پیشرفت های ایران به ویژه استان خراسان رضوی را در حوزه های مختلف چشمگیر و قابل تحسین دانست.

وی خاطر نشان کرد: ظرفیت ها و فرصت های بسیاری برای توسعه روابط بین هرات و خراسان رضوی وجود دارد که باید نسبت به استفاده بهینه از آنها برنامه ریزی شود.

والی هرات احداث پروژه های زیربنایی در استان هرات را بسیار مهم ارزیابی و تصریح کرد: برای اجرای این پروژه‌ها به کمک پیمانکاران و مهندسان خراسان رضوی نیاز داریم و خواستار حضور جدی آنان در این حوزه هستیم.

بر اساس این تفاهم نامه مقرر شد به منظور گسترش روابط تجاری نمایشگاه مشترک توانمندی های اقتصادی و همچنین نمایشگاه تخصصی به طور متقابل در شهرهای مشهد و هرات برگزار شود و هیئت های تجاری بین دو ولایت به مبادله تجاری بپردازند.



همچنین مبادله اطلاعات اقتصادی بین اتاق های بازرگانی هرات و مشهد، تسهیلات تجاری و ترانزیتی بین دو طرف در زمینه صدور روادید، افزایش روند سرمایه گذاری بین مشهد و هرات و رفع موانع سرمایه گذاری در امور تولیدی، کشاورزی، تجارتی و ترانزیتی در دستور کار قرار گرفت.

همچنین در این تفاهم نامه مقرر شد کمیته های مشترک داوری برای حل اختلافات تجاری در چارچوب اتاق های بازرگانی هرات و مشهد ایجاد شود.

بر این اساس ضرورت افزایش ترانزیت مواد سوختی و کالا مورد تاکید دو طرف قرار گرفت و به منظور توسعه مبادلات تجاری بین دو استان، خراسان رضوی آمادگی خود را جهت واردات دام زنده مازاد از افغانستان اعلام کرد.



از دیگر مفاد این تفاهم نامه توسعه روابط علمی و فرهنگی بود که بر اساس آن فراهم کردن تسهیلات لازم جهت برگزاری همایش های علمی و پژوهشی، مبادله اساتید و پژوهشگران، ایجاد فرصت تحصیل برای استادان دانشگاه هرات در دانشگاه های استان در مقاطع مختلف، اعزام مربی از افغانستان برای طی دوره های آموزشی در مراکز فنی و حرفه ای استان، آموزش روشندلان ولایت هرات و همچنین راه اندازی دستگاه های موجود صنعتی در ولایت هرات مورد موافقت طرفین قرار گرفت.

از دیگر موارد مورد توافق در این تفاهم نامه رشد شهری، کشاورزی و محیط زیست است که بر اساس آن شهرداری مشهد در راستای گسترش و انتقال دانش و تجارب فنی و تکنیکی برای امور فنی و مهندسی حوزه های شهری هرات اقدام خواهد کرد و اداره کل محیط زیست خراسان رضوی نیز انتقال تکنولوژی مربوط به بیابان زدایی و تهیه و ترویج نباتات مورد نیاز ولایت هرات را عهده دار می شود.

همچنین بر اساس این تفاهم نامه خراسان رضوی در مورد تاسیس ایستگاه های مکانیزه زراعی، تجهیزات کشاورزی، تاسیس کارخانه قند، روغن کشی نباتات و تولید کود شیمیایی همکاری های فنی و مهندسی در حوزه کشاورزی و اهدای بورسیه های تحصیلی در بخش کشاورزی قول مساعد داد.



